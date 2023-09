Il Donia riabbraccia il Miramare. Domani Coppa Italia con il San Marzano

Il Manfredonia riabbraccia il Miramare domani alle 16:30 in occasione del primo turno di Coppa Italia di Serie D con il San Marzano, neopromosso dall’Eccellenza. Dopo aver eliminato il Portici ai rigori domenica scorsa nel turno preliminare, i sipontini di mister Cinque dovranno impegnarsi per festeggiare al meglio il ritorno (si spera definitivo) nell’impianto che nella passata stagione ha ospitato soltanto la gara play-off contro il Bisceglie.

I salernitani, che sono stati inseriti nel girone G della Serie D, non staranno certamente a guardare. Lo testimonia il mercato sin qui condotto dal club che ha affidato la panchina all’ex Paganese Domenico Giampà. Su tutti spicca l’arrivo di un certo Davide Di Gennaro, trequartista con tanta esperienza, soprattutto in Serie B, reduce da 15 gol nello scorso torneo con la casacca del Portici. Per fortuna del Donia non sarà della contesa perché ha rimediato ben quattro giornate di squalifica per essere andato in escandescenza domenica scorsa nel match dei sammaritani a Santa Maria Capua Vetere. In difesa sono arrivati, tra gli altri, Altobello dalla Cavese, Bruno dal Grosseto e Somma dalla Recanatese. In mezzo al campo si segnalano Cipolla dalla Paganese, Emmanouil e Maimone dal Lamezia nonché Favo, figlio d’arte, dalla Nocerina. In attacco Allegretti (ex Foggia) dal Pineto, Ferrari dalla Casertana e Tripicchio dall’Afragolese che si aggiungono alle conferme di Camara e Marotta.

Domenica scorsa, il San Marzano ha battuto 2-1 il Gladiator in trasferta grazie ai gol messi a segno da Ferrari e Camara (per i padroni di casa Messina ha segnato il gol della bandiera).

Arbitro dell’incontro sarà Marco Giordano di Matera.

Di seguito l’attuale rosa del San Marzano. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

SAN MARZANO – Allenatore: Domenico Giampà

PORTIERI

Leonards Cevers (Proveniente dal Tukums – 2005) (3/-15)

Ivano Feola (Confermato – 1991)

Giuseppe Palladino (Confermato – 2003)

Daniil Pareiko (Proveniente dalla Spal – 2005) (11/-23 nell’Under 18)



DIFENSORI

Errico Altobello (Proveniente dalla Cavese – 1990) (19/0)

Luca Bruno (Proveniente dal Grosseto – 1996) (28/0)

Stefano Chiariello (Confermato – 1996) (*/1)

Giuseppe Cusati (Proveniente dal Licata – 2003) (11/0)

Michele Frulio (Confermato – 2004)

Giacomo Mancini (Proveniente dalla Ternana – 2004) (26/0 nella Primavera)

Umberto Musso (Proveniente dal Cosenza – 2004) (16/2 nella Primavera)

Tommaso Pisciotta (Proveniente dal Santa Croce – 2005)

Francesco Somma (Proveniente dalla Recanatese – 2003) (30/0)



CENTROCAMPISTI

Marco Balzano (Confermato – 2004)

Daniele Cipolla (Proveniente dalla Paganese – 1998) (24/1)

Davide Di Gennaro (Proveniente dal Portici – 1988) (25/15)

Vasilios Emmanouil (Proveniente dal Lamezia – 1993) (31/1)

Vittorio Favo (Proveniente dalla Nocerina – 1996) (18/0 + 15/1 nella Vastese)

Giuseppe Maimone (Proveniente dal Lamezia – 1994) (27/3)

Salvatore Montoro (Confermato – 2004) (*/5)

Ricards Penka (Confermato – 2004)



ATTACCANTI

Diego Allegretti (Proveniente dal Pineto – 1992) (22/7)

Fodè Camara (Confermato – 2001) (*/10)

Gianluca Casillo (Confermato – 2004)

Nicola Ferrari (Proveniente dalla Casertana – 1989) (33/14)

Mario Marotta (Confermato – 1989) (*/10)

Andrea Tripicchio (Proveniente dall’Afragolese – 1996) (17/2 + 17/2 nel Grosseto)