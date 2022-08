Conferma il difesa per il Pietramontecorvino. Oggi esordio in Coppa

Altro rinnovo in casa Pietramontecorvino. Confermato il difensore classe 2003 Luigi Consiglio, tre gol nella passata stagione, che disputerà il suo secondo campionato consecutivo con i rossoneri di mister Fabrizio Di Flumeri. Intanto, oggi pomeriggio alle 16 al Comunale di Mirabello Sannitico, esordio in Coppa Italia di categoria per i petraioli contro la Polisportiva Juvenes, squadra di Promozione molisana. Un impegno teoricamente abbordabile per la compagine dei Monti Dauni reduce dalle amichevoli con Orta Nova, mercoledì, e San Marco, sabato scorso. Indicazioni confortanti al cospetto di due compagini di Eccellenza pugliese per il Pietra che ha battuto di misura 2-1 i biancazzurri di mister Bonetti con le reti di D'Amore e Caccavelli e pareggiato con i sammarchesi (a segno De Rita per i petraioli).