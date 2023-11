Emozioni allo 'Zac' per il ritorno di Claudio, il vigile del fuoco colpito da un tumore: "Non mollare"

Il Foggia è tornato alla vittoria, battendo il Messina 2-0. Ma le emozioni più grandi lo 'Zaccheria' le ha vissute nei minuti che hanno preceduto l'ingresso in campo delle due squadre, quando un guerriero è apparso sul terreno di gioco.

Claudio D'Ascanio, vigile del fuoco foggiano, poco meno di due anni fa è stato colpito da una rara forma di tumore al cervello, per la quale fu operato nel gennaio del 2022. In pochi mesi riuscì a tornare in piedi, ma nel maggio del 2022 finì in coma per un idrocefalo e salvato quasi per miracolo.

Un imprevisto che produsse diverse complicanze (tra cui una tetraparesi) e cancellò gran parte dei progressi fisici fatti fino a quel momento. Seguirono mesi di cure riabilitative: per lui fu indetta anche una raccolta fondi e organizzati diversi eventi di beneficenza, necessari a coprire le spese per la degenza che la Asl assicura solo per due mesi.

Dopo quasi due anni, Claudio è ricomparso allo 'Zaccheria', su una carrozzina sospinta da sua sorella Rosanna, accolto dai cori della Nord e della Sud che gli ha anche dedicato un lungo striscione: "La tua forza di volontà è gioia per gli ultras. Claudio non mollare, tornerai qui a cantare" e il coro "La gente come noi non molla mai".

Da pelle d'oca la tappa finale del lungo giro di campo, quando il vigile del fuoco foggiano ha ricevuto l'omaggio degli ultras del Messina dinanzi ai quali si è alzato dalla carrozzina per ricevere l'abbraccio di un supporter siciliano: "Ha dato prova del suo costante impegno, ma gli abbiamo ricordato che la sicurezza viene prima di ogni dimostrazione", si legge sulla pagina facebook 'Forza Claudio tieni duro e non mollare' a lui dedicata.

Nel turbinio di emozioni non poteva poi mancare il caloroso abbraccio dei colleghi vigili del fuoco presenti allo stadio.