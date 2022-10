Claudio, il vigile del fuoco colpito da un tumore al cervello ha bisogno di un aiuto: "Ha dedicato una vita agli altri"

Una vita dedicata a soccorrere gli altri, una carriera da Vigile del Fuoco interrotta bruscamente per colpa di un male scoperto all'improvviso. Claudio D'Ascanio, 54 anni, ha concluso la sua carriera, dopo 26 anni, quando era capo squadra dei Vigili del Fuoco (clicca qui per partecipare alla raccolta fondi).

Un giorno ha iniziato ad avere problemi di equilibrio, finché gli esami clinici hanno diagnosticato un liponeurocitoma di tipo 2 situato nel quarto ventricolo del cervello. A gennaio 2022 ha subìto un primo intervento che gli ha comportato una paresi facciale bilaterale, disfagia (difficoltà a deglutire) e perdita totale dell'equilibrio. Da lì, Claudio, ha iniziato subito una riabilitazione che, nel giro di pochi mesi, lo ha rimesso in piedi.

Nemmeno il tempo di festeggiare per questo enorme traguardo che a maggio un idrocefalo (aumento del liquido all'interno del cranio) lo ha mandato in coma. Trasportato d'urgenza in rianimazione a Casa Sollievo della Sofferenza, è stato salvato quasi per miracolo e lì è rimasto ricoverato per 65 giorni.

Trasportato in neuroriabilitazione, ha ripreso una lunga e difficile cura riabilitativa. Le cure che oggi sta affrontando avranno un corso lungo e l'Asl non prevede degenze più lunghe di due mesi. Questo vuol dire che a breve, Claudio dovrà sostenere le spese per la riabilitazione. I centri contattati dai familiari sono costosi, dai 6mila ai 10mila euro al mese.

Così la famiglia del Vigile del Fuoco Claudio, ha aperto una raccolta fondi per reperire denaro per poter far tornare a vivere una persona che - come ci racconta la sorella Rosanna - è stata sempre disponibile ad aiutare gli altri. Oggi Claudio ha bisogno di essere aiutato dai suoi amici e dai suoi concittadini i quali hanno sempre dimostrato un gran cuore, quando è stato necessario aiutare gli altri.