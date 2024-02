Calciomercato: l'ex Foggia Dardan Vuthaj firma per il Cerignola

Colpo a sorpresa dell'Audace Cerignola, che attinge al mercato degli svincolati per rimpolpare il reparto avanzato. È ufficiale, infatti, la firma di Dardan Vuthaj, attaccante classe 1995 di nazionalità albanese. Vuthaj era svincolato dopo l'infelice esperienza di sei mesi a Crotone, compagine con la quale ha collezionato 15 presenze e 2 gol prima di risolvere consensualmente il contratto.

Cresciuto nelle giovanili del Genoa, nella stagione 2012/13, approda in C2 al Savona dove, giovanissimo, totalizza due presenze. Seguono tre stagioni, da under, in serie D con le maglie di Chiavari Caperana, Bra e San Donato Tavarnelle per un totale di 32 presenze e 3 reti. Nella stagione 2015/16 sbarca nella serie A albanese dove indossa la casacca del Laci (5 presenze). Torna in Italia e più precisamente in Puglia, a Monopoli, nel gennaio 2017 realizzando 12 presenze e un gol. Nella stagione 2017/18 torna in D al Delta Rovigo (29 presenze, 11 gol) per poi passare l’anno dopo al Campodarsego (34 presenze, 16 gol). Nella stagione 2019/20 il ritorno in C con la maglia dell’Imolese (23 presenze, 2 gol). La stagione dopo realizza 21 gol in 33 presenze a Rimini (serie D) sino alla semifinale play-off per poi passare al Novara (sempre in D) dove vince il campionato, riconquistandosi sul campo la C (35 presenze, 35 gol). A luglio 2022 lo rileva il Foggia in C (15 presenze e 3 gol) per poi tornare a gennaio a Novara (12 presenze, 3 gol).

Vuthaj ha firmato un contratto fino a giugno 2024 con opzione di prolungamento per un’altra stagione.