Calciomercato Foggia, dall'Alessandria arrivano Ercolani e Manneh

Serie C Girone C

Quella di oggi sarà molto probabilmente un'altra giornata di annunci. Il club rossonero ha messo a segno altri due arrivi, quelli del difensore Luca Ercolani e dell'esterno offensivo Kalifa Manneh. Entrambi arrivano dall'Alessandria a titolo definitivo.

L'annuncio della cessione a titolo definitivo è arrivato nella giornata di ieri dal club piemontese, mentre si attende ancora quello del club rossonero. Classe 1999, Ercolani ha un prestigioso passato nel settore giovanile del Manchester United. Nel gennaio 2021 il ritorno in Italia, a Carpi, dove disputa 16 gare.

Nella stagione 2021/2022 passa al Catania nelle cui file mette a referto 13 gettoni in campionato. Segue il trasferimento alla Fidelis Andria, con Cudini in panchina, prima di raggiungere Alessandria nella stagione in corso nella quale ha totalizzato 17 presenze.

È un ex Catania anche Manneh, esterno sinistro classe '98 gambiano. Con gli etnei ha esordito tra i professionisti nella stagione 2016/17. Sono in totale cinque - con l'intermezzo di sei mesi nella Carrarese - le stagioni in Sicilia. Nel luglio del 2021 il passaggio a Perugia, in serie B, dove però mette a referto solo una presenza, prima di trasferirsi a Taranto nel gennaio del 2022 (12 presenze). Dopo il ritorno in Umbria, la scorsa estate si è trasferito all'Alessandria dove ha messo a referto soltanto 3 presenze.