La Provincia 'scende in campo' con il Foggia: sosterrà il club al Consiglio di Stato

Anche la Provincia di Foggia 'scende in campo' a sostegno del Calcio Foggia 1920 in vista del verdetto che il Consiglio di Stato pronuncerà il 29 agosto prossimo. Lo fa con una delibera di costituzione in giudizio approvata in vista della decisiva udienza di discussione e di decisione. Ad annunciarlo è il presidente dell'Ente Giuseppe Nobiletti: "La riteniamo una giusta battaglia, perché anche dallo sport nasce la 'rinascita' di Foggia". "Condividiamo i presupposti sportivi e legali per affiancare il Calcio Foggia 1920 in una vicenda di dubbio fair play sportivo che ne ha mortificato le aspettative di ripescaggio come finalista dei playoff di Lega Pro, maturate in seguito all'esclusione dal torneo cadetto he non ha esitato a condividere i presupposti sportivi e legali per affiancare il Calcio Foggia 1920 in una vicenda di dubbio fair play sportivo che ne ha mortificato le aspettative di ripescaggio come finalista dei playoff di Lega Pro, maturate a seguito dell’esclusione dal torneo cadetto del Lecco Calcio, ed in vista dell’inspiegabile e clamoroso ripescaggio di Perugia e Brescia.