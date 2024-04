Foggia e Millico insieme fino al 2026: ufficiale la firma sul rinnovo

Dal letto di ospedale, dove è ricoverato in seguito all'infortunio patito contro la Casertana (per il quale è stato necessario ricorrere a cure mediche specifiche e ulteriori indagini strumentali per la ferita profonda riportata alla coscia destra) Vincenzo Millico ha legato ulteriormente il suo futuro ai colori del Foggia. Il club rossonero ha infatti ufficializzato il rinnovo del contratto (inizialmente in scadenza al giugno 2025) fino al 2026.

La firma è avvenuta presso il Policlinico Riuniti di Foggia, alla presenza del presidente Nicola Canonico e del suo vice Emanuele Canonico, giunti in visita al fantasista.

Un atto di fiducia reciproco: Millico, giunto a gennaio dopo essersi svincolato dall'Ascoli, a Foggia è riuscito a rilanciarsi a suon di grandi prestazioni e mettendo a referto ben 8 assist e 2 gol in 15 partite, molti dei quali fondamentali per la risalita dei rossoneri.