La rivincita di De Zerbi, batte il Marsiglia di Gattuso e dedica il successo ai foggiani: "Quella finale è sempre nella mia testa"

Si sono ritrovati a distanza di due mesi dalla gara di andata. Al 'Velodrome' Marsiglia e Brighton si spartirono la posta, con gli inglesi che nella ripresa reagirono all'uno-due firmato da Mbemba e Veretout nel giro di un minuto. Gross prima, Joao Pedro (su rigore) poi, firmarono il 2-2 finale. Così il primo atto europeo della eterna sfida De Zerbi-Gattuso andò agli archivi.

Le due squadre si sono ritrovate ieri, nell'ultima gara della fase a gironi di Europa League. Entrambe erano già qualificate, ma in palio c'era il primato nel girone e la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale. L'ha decisa ancora Joao Pedro e sempre a due minuti dal 90', sbloccando una partita fino a quel momento equilibrata più nel risultato che nelle statistiche (decisamente a vantaggio della formazione di De Zerbi). Dunque, Brighton direttamente agli ottavi, mentre il Marsiglia dovrà misurarsi contro una 'retrocessa' dai gironi di Champions.

Grande gioia per De Zerbi e i suoi. Ma per il tecnico bresciano, la sfida di ieri aveva un sapore diverso, speciale. Ecco perché il suo primo pensiero ha preso il volo verso una terra alla quale resta visceralmente legato: "È il momento migliore della mia carriera, ma devi sapere qualcos'altro", ha esordito rivolgendosi a un giornalista inglese, nell'intervista post-partita. "Io ho perso una finale playoff in serie C, otto anni fa contro Rino e immediatamente dopo la partita ho pensato ai miei ex giocatori, al mio stadio di Foggia, ai tifosi del Foggia. Soffrimmo molto per quella sconfitta. Quella partita non si può dimenticare. È sempre nella mia testa".