Ufficiale: Atletico Torremaggiore ripescato in Promozione

Tutto come previsto: l'Atletico Torremaggiore di mister Luigi Acquafresca fa ritorno in Promozione dopo un anno di "purgatorio" in Prima Categoria. I rossoblù, infatti, sono stati ripescati quali finalisti perdenti dei play-off regionali del Molise. Il girone a 16 squadre sarà così composto: Aesernia Fraterna, Altilia Samnium, Baranello, Boys Vairano, Montenero, Chaminade, Forulum, Lokomotiv Riccia, Morcone, Polisportiva Juvenes, Polisporiva Kalena, Roccaravindola, Real Prata, Spinete, Trivento.