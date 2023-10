Serie B: Un'altra Imola per l'Allianz Pazienza

Torna sui legni amici la Cestistica Città di San Severo, ancora contro una formazione imolese (dopo la Virtus regolata all’overtime all’esordio) ed alla quarta sfida su cinque gare disputate con una franchigia dell’Emilia-Romagna.

GLI AVVERSARI

L’Andrea Costa Imola è alla quarta stagione consecutiva in B e, grazie al ripescaggio, alla numero 37 di fila nelle prime tre serie nazionali. Nuovo staff tecnico, capeggiato all’esperto Coach di Paolantonio e dal figlio d’arte, suo vice, Emanuele Pancotto; fuori dai giochi il veterano Ranuzzi per infortunio, gli ospiti schierano

ben sei Under 23 in organico: il pivot della cantera canturina Bresolin, il play-realizzatore Drocker, la bandiera (nonostante la giovane età) Fazzi, l’ala Marangoni, il vice-regista Sorrentino ed il diciassettenne Donati. Il pivot Crespi e l’esterno Corelli innalzano la qualità e l’esperienza del gruppo mentre al lituano Aukstikalnis il compito di portare atletismo e fisicità, oltre che pericolosità offensiva alla squadra. Solo una vittoria su quattro match per L’Andrea Costa sino a questo punto.

I NERI

In settimana hanno meditato sulla sconfitta in quel di Ravenna, consapevoli che anche queste sono situazioni di crescita e coesione del gruppo. Inoltre l’aria di casa e la spinta del pubblico giallonero sempre più presente (ci si augura) darà la linfa adeguata e necessaria ai ragazzi di Coach Luciano Nunzi. A commentare il match è proprio il capo allenatore dell’Allianz Pazienza:

“Imola viene da una sconfitta pesante a Bisceglie e sono convinto che arriverà a San Severo con quella cattiveria e rabbia agonistica utile per reagire e strappare la vittoria. Noi dobbiamo essere molto bravi a farci trovare pronti nell’arco dei 40 minuti, anche perché, a Ravenna, abbiamo giocato molto bene per buoni tratti del match, ma in un campionato del genere non sono ammessi cali di tensione ed essere costanti dall’inizio alla fine. Dobbiamo limitare al massimo i cali di attenzione di tensione e non mettere in ritmo i giocatori più importanti di Imola, togliendoli i maggiori punti di riferimento.”

GLI ARBITRI: Valeria Lanciotti di Porto San Giorgio (FM), Simone Antimiani di Montegranaro (FM)