La Cestistica ritrova il sorriso: battuta Ferrara

Gli ‘ingranaggi’ della Tassi Group rovinati dall’Allianz Pazienza. In un’altra partita fondamentale per la classifica, la Cestistica fa fuori Ferrara 69-73 grazie all’attitudine sempre positiva e propositiva di una squadra che, dal primo all’ultimo minuto, ha manifestato la voglia ed il coraggio di prendersi con caparbietà i due punti per di più giocando a viso aperto nell’Arena “Giuseppe Boldi” pronta a sostenere i padroni di casa. Il buon avvio di partita del quintetto sanseverese si conclude con 22 punti segnati e 27 subiti ma è dal secondo quarto che si palesa una San Severo capace di avere una maggiore produttività e costanza in attacco, attenta gestione dei ritmi e soprattutto una granitica difesa capace di limitare le scorribande dei padroni di casa. Alla ripresa, nonostante i tentatavi del Kleb in particolar modo con Cleaves e Campani, la formazione di coach Damiano Pilot resta lucidissima negli istanti che contano e quando l’equilibrio sembrava persistere sono arrivati i mattoncini fondamentali per concludere la partita e gioire.

PRIMO TEMPO: MEGLIO LA TASSI ALL’INIZIO POI SUSSULTO GIALLONERO – Lo starting five ferrarese Bertetti, Amici, Cleaves, Smith e Campani contro i cinque gialloneri: Bogliardi, Raivio, Fabi, Tortù e Daniel. L’importanza della partita la si avverte già dai suoi minuti iniziali, considerando una primissima fase di studio tra le due squadre. È la Tassi a smuovere le acque e, sul 15-8 (dopo un parziale di 6-2), coach Pilot necessita del minuto di sospensione. I padroni di casa, infatti, segnano con troppa facilità ed in pochissimi minuti contro una Cestistica che, almeno fino a questo momento, trova sì la fluidità del passaggio ma un po’ meno la via del canestro. Il neo entrato Lupusor scuote i Neri con sei punti consecutivi (compresa la tripla di capitan Fabi allo scadere di quarto), ma dall’altra parte Cleaves è già in doppia cifra per il primo parziale di serata: 27-22. Lupusor si mette ancora una volta in evidenza all’avvio della seconda frazione con la prima tripla di serata che vale il -2 sanseverese; anche se c’è da fare i conti con l’infortunio di Ly-Lee. Il quarto, però, non è così produttivo come il precedente e, quando i minuti giocati sono più di cinque, i punti segnati sono solo i tre del dauno con la maglia numero 7. Raivio fissa prima la parità e poi il primo vantaggio dell’Allianz Pazienza che ha come conseguenza il timeout di coach Spiro Leka. Dopo le parole del tecnico estense arriva la reazione dei padroni di casa ma San Severo resta incollata ai suoi avversari: 37-37.

SECONDO TEMPO: L’EQUILIBRIO ASSOLUTO LO INTERROMPE ALLA FINE L’ALLIANZ PAZIENZA – Al 4-0 si contrappone il 0-4 del terzo periodo, così come alla tripla di Daniel risponde Campani e ciò significa che, se da una parte attacca il Kleb, dall’altra controbatte sempre con coraggio la Cestistica mantenendo invariati punteggio ed equilibrio. Matteo Bogliardi spezza la parità e porta in vantaggio l’Allianz Pazienza che persiste nell’azione successiva con un gioco da showtime del trio Daniel, Petrushevski e Lupusor. Ferrara non resta a guardare le giocate pugliesi e grazie al suo americano Cleaves resta sempre ancorata all’incontro: 53-55. Quando il cronometro scorre e resta sempre l’incognita sulla vincitrice, i team si affidano alle giocate semplici per portare punti facili. Capitan Campani sigla una ‘bomba’ preziosissima per i padroni di casa portando al conseguente 60-58 e sospensione richiesta dalla panchina ospite. Così come il suo avversario, al ritorno è Fabi a colpire da lontanissimo firmando il controsorpasso giallonero, che dura il tempo della tripla allo scadere del miglior realizzatore di serata Cleaves. Ora, ogni attacco produttivo diventa fondamentale e gli errori si pagano a caro prezzo. Fabi e Tortù non riescono a portare i Neri sul +5 e così Amici prova a ribaltare, per l’ennesima volta, la situazione e Bogliardi fa lo stesso. Gli ultimi istanti sono per deboli di cuore ma per i coraggiosi dell’Allianz Pazienza San Severo che questa sera, finalmente, trionfano: 69-73 (Cestistica San Severo).

Tassi Group Ferrara – Allianz Pazienza San Severo 69-73 (27-22, 10-15, 16-18, 16-18)

Tassi Group Ferrara: Andy Cleaves ii 25 (7/15, 2/4), Luca Campani 19 (4/10, 2/5), Alessandro Amici 9 (3/7, 1/5), Andrew Smith 9 (3/3, 1/1), Gianmarco Bertetti 4 (0/0, 0/1), Andrea Cazzanti 3 (0/0, 1/1), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/2), Mihajlo Jerkovic 0 (0/4, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Simone Bellan 0 (0/0, 0/1), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0), Carlo Buriani 0 (0/0, 0/0)

Allianz Pazienza San Severo: Matteo Bogliardi 21 (4/4, 2/9), Nik Raivio 14 (5/15, 1/3), Edward lee Daniel 13 (3/7, 1/1), Agustin Fabi 13 (2/3, 2/7), Ion Lupusor 11 (2/4, 2/4), Lorenzo Tortu 1 (0/1, 0/3), Antonino Sabatino 0 (0/1, 0/1), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/0), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0), Michele Mecci 0 (0/0, 0/0)