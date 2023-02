Sconfitta Cestistica: vince Forlì

Volitiva, coraggiosa e bella da vedere. È la fotografia della Cestistica San Severo che, nella ventitreesima gara della Serie A2 Hold Wild West, dà del filo da torcere alla capolista solitaria Forlì esemplare nel mettere in mostra tutto il suo talento (dieci uomini che farebbero la differenza ovunque) per piegare la resistenza dei gialloneri, sconfitti all’Unieuro Arena con il punteggio di 73-60. Primo e secondo quarto sono unicamente a tinte giallonere; l’Allianz infatti si presenta al cospetto di una big con la voglia ed il coraggio di chi sa come giocare addirittura toccando un +10 ben augurante. Alla ripresa, però, emerge lo strapotere fisico di Forlì brava a chiudersi in difesa e trovare la linfa vitale con le giocate preziose di Adrian 17, Sanford 14, Cinciarini 13 e le triple, in apertura del terzo periodo, di Valentini che, di fatto, hanno spezzato le gambe agli ospiti aggressivi (come sempre) ma poco lucidi rispetto ai primi venti minuti, col dato lampante delle diciotto sanguinosissime palle perse.

PRIMO TEMPO: ALLIANZ PAZIENZA SEMPRE IN VANTAGGIO ALL’UNIEURO – Valentini, Sanford, Pollone, Adrian e Benvenuti gli uomini scelti da coach Martino contro Bogliardi, Raivio, Fabi, Tortù, Daniel quelli schiarati da Pilot. Partenza sprint dell’Allianz Pazienza piazzante un preziosissimo 5-0 che poi diventa 10-2 grazie ai due punti di Bogliardi e Daniel e, nel mezzo, due triple di Tortù e Fabi. Considerata l’inerzia e la nonchalance di San Severo, coach Martino deve richiedere il primo timeout di serata dopo nemmeno quattro minuti giocati e ciò dà ancora più merito ai Neri per l’ottimo approccio su un campo che, fino a questo punto, ha solo prodotto vittime. Nonostante le parole del tecnico biancorosso, sono ancora i padroni di casa che continuano a produrre punti; ma sul 5-15, dopo alcuni attacchi sbagliati per l’Allianz che potevano essere importanti per mantenere le distanze, è Forlì ad aumentare i giri del motore fino al primo parziale di gara: 13-19. Il secondo periodo si apre con una ‘bomba’ del pivot Ed Daniel, particolarmente ispirato questa sera. Dall’altra parte sono i soli Cinciarini e Sanford a far respirare i compagni anche perché, bisogna ammetterlo, l’Unieuro fa fatica a costruire azioni produttive e gioca maggiormente grazie ai singoli invece che sfruttare il suo collettivo. Sul 17-22 è Damiano Pilot a sospendere i giochi e, dalle sue parole, nasce un +10 convincente sotto tutti punti di vista; tuttavia bisogna fare i conti con la capolista ed il vantaggio è dimezzato: 30-35.

SECONDO TEMPO: LA CESTISTICA NON MOLLA, MA LA CAPOLISTA LA RIBALTA E VINCE – 3’ giocati e punteggio totalmente ribaltato con il primo vantaggio dei padroni di casa grazie a due azioni fotocopia che portano alle due triple di Valentini per il 40-37 e l’immediata sospensione di Pilot. La Cestistica, infatti, non deve forzare necessariamente le giocate e paga, oltre che le eccessive palle perse, anche le pessime percentuali dalla lunghissima distanza che, nei primi venti minuti, sono state manna dal cielo. Nonostante un prevedibile terzo quarto di inarrestabile Forlì e una Cestistica poco lucida rispetto al solito, i Neri sono sempre attaccati all’avversario e il match è assolutamente in bilico: 48-42. Ciancirini manda a +9 la sua formazione per il massimo vantaggio emiliano e San Severo prova a rispondere con il decimo punto di serata di Nik Raivio marcato a vista (e all’occorrenza anche raddoppiato). Se da una parte l’americano sanseverese timbra il suo cartellino, sull’altra sponda si prosegue a segnare in particolare con il capitano dell’Unieuro, esperto e leader di una formazione che, al netto del vantaggio, sta avendo non poche difficoltà con la ‘piccola’ Cestistica. L’Arena capisce il momento spingendo i propri beniamini e così Valentini e Pollone s’inventano due triple a fil di sirena che valgono il +12 e, forse, un pezzettino di partita. La probabilità diventa certezza: 73-60. Onore all’Allianz Pazienza.



TABELLINO – Unieuro Forlì – Allianz Pazienza San Severo 73-60 (13-19, 17-16, 18-7, 25-18)

Unieuro Forlì: Nathan Adrian 17 (6/10, 0/2), Vincent Sanford 14 (7/11, 0/4), Daniele Cinciarini 13 (3/7, 1/2), Fabio Valentini 9 (0/3, 3/6), Todor Radonjic 9 (1/2, 2/3), Luca Pollone 5 (1/2, 1/5), Lorenzo Benvenuti 3 (1/7, 0/0), Michele Munari 2 (1/1, 0/0), Lorenzo Penna 1 (0/2, 0/1), Matteo diego Borciu 0 (0/0, 0/0), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0), Giulio Gazzotti 0 (0/0, 0/0)

Allianz Pazienza San Severo: Agustin Fabi 15 (1/4, 2/4), Nik Raivio 14 (4/9, 1/3), Edward lee Daniel 14 (3/5, 2/5), Lorenzo Tortu 9 (2/5, 1/4), Matteo Bogliardi 4 (2/3, 0/3), Antonino Sabatino 2 (0/1, 0/2), Ion Lupusor 2 (1/2, 0/4), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/1), Djordje Pazin 0 (0/0, 0/0)