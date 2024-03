La danza peschiciana fa incetta di medaglie: l'Asd Athletic club conquista otto primi posti

Domenica 17 marzo 2024 presso il “PalaVesuvio” di Napoli si è tenuto il campionato di danza ASI dove anche l’Asd “Athletic Club” di Peschici (FG), diretta magistralmente da Francesca Caroprese, titolare e maestra della stessa, ha gareggiato in varie categorie e stili, conquistando ben 8 primi posti e portando alla ribalta la cittadina garganica. “La vittoria non è solo un riconoscimento della bravura e dell’impegno dei miei atleti, ma anche un tributo alla dedizione e alla determinazione di tutti coloro che lavorano dietro le quinte, in sinergia, come per esempio i genitori”, commenta a caldo la Maestra.

“È il frutto di allenamenti intensi, di sacrifici personali e di una volontà incrollabile di raggiungere determinati risultati” - aggiunge soddisfatta - “Che questa vittoria sia solo la continua di nuove opportunità per crescere e migliorare, sia come sportivi che come persone” - conclude emozionata.

Al campionato hanno partecipato, per il gruppo baby, Josephine Martella, Sofia Mongelluzzi, Jessica Tavaglione, Celeste Vescera e Raffaele Tardivo. Per il gruppo piccoli, invece, Camilla De Nittis, Francesca Fasanella, Michela Cheller, Francesco Tosches, Maria Giovanna Liberato, Emma Caputo, Gioia Caputo, Angela Labiente, Eva Saccia e Mya Ducoli. Infine, per il gruppo Medie e Grandi, hanno preso parte Angela Langianese, Palma Quagliano, Anna De Nittis, Vanessa Fasanella, Ludovica Masella, Maria Grazia La Rosa, Sara Martella, Maria Lucrezia Vecere, Rachele Saccia, Gioia De Martino, Giulia De Martino e Rosanna Maggiano.