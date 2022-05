Avis e Coldiretti insieme per promuovere la donazione di sangue

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un protocollo d'intesa per incentivare le donazioni di sangue. Così Avis ha stretto la mano a Coldiretti la quale ha già apportato il proprio contributo portando i propri soci a donare.

Con l'arrivo dell'estate le banche ematiche iniziano a soffrire le carenze di scorte. Per questo Avis cerca di attirare la popolazione che già non lo fa di prassi, a conoscere il mondo della donazione. Come spiega il presidente di Avis Foggia, Alessandro Giallella, "Donare, oltre a compiere un gesto nobile, porta al donatore stesso una sensazione di soddisfazione per aver aiutato qualcuno".

Il contributo di Coldiretti Donna Impresa incentiva alla donazione, offrendo consulenza per la compilazione del mod. 730 ed dell'Isee in forma completamente gratuita presso i propri uffici.

"Coldiretti Donna Impresa ha sposato a pieno il progetto dell'Avis per promuovere la donazione di sangue, proprio in un momento in cui le scorte ematiche stanno terminando" - spiega Maddalena Maria Rignanese Rinaldi, responsabile regionale Coldiretti Donna Impresa.

A conclusione di questa campagna di sensibilizzazione, Avis festeggerà, con due anni di ritardo dovuto al Covid, il 50esimo anniversario di attività, con una festa alla Città del Cinema prevista il 14 giugno con la partecipazione di Vladimir Luxuria e gli speaker dello "Zoo di 105".