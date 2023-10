A scuola in bici, Stornara promuove la mobilità alternativa per studenti e dipendenti

Il 12 ottobre, alle 12, nel cortile antistante l’istituto comprensivo 'Giovanni Paolo I' di Stornara, sarà inaugurata la prima rastrelliera per le biciclette, donata alla scuola dal Comune in collaborazione con Rdr Bikes di Rocco Roggia di Orta Nova. L’ obiettivo è perseguire la promozione della salute e del benessere degli alunni e del personale scolastico, creando abitudini sane anche attraverso la mobilità alternativa.

"Arrivare a scuola in bici - ha detto il sindaco Roberto Nigro - non è solo un modo per rispettare l’ambiente, ma anche un sistema per iniziare a vivere in maniera slow, quindi più lenta ed adeguata ai nostri ritmi, spesso troppo veloci". Andare al lavoro o a lezione godendosi il vento sulla pelle, il sole, e gli scorci del bel borgo di Stornara, magari passeggiando tra i murales, è una buona e sana abitudine che la scuola intende proporre, con la dirigente scolastica Matilde Iaccarino in perfetta sinergia con l’amministrazione comunale.

Lo scopo è quello di educare i ragazzi al rispetto del proprio corpo, della propria salute, dell’ambiente visto come parte integrante di un processo formativo che investe tutta al comunità. Il Comune di Stornara, inoltre, donerà due biciclette nuove ad un ragazzo e una ragazza che avranno dimostrato, durante l'anno, di aver raggiunto più volte l'istituto scolastico su due ruote.