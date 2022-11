A Biccari la sicurezza parte dai più piccoli

Si è concluso il Progetto 'A scuola di Sicurezza' che ha visto coinvolti gli alunni della scuola Primaria dell'istituto 'Paolo Roseti' di Biccari. La sicurezza non è solo un sapere o un saper fare: è un saper essere, un atteggiamento trasversale, che si traduce in comportamenti usuali, abitudinari, ordinari, quotidiani.

Crescendo, diventa sempre più importante possedere questa competenza trasversale di prevedere le conseguenze delle proprie azioni. Sono state svolte diverse attività in piccolo e grande gruppo: riflessioni sui rischi e pericoli sia in ambiente scolastico che extrascolastico; conversazioni; attività finalizzate alla conoscenza del ruolo del Vigile del Fuoco; elaborati grafico-pittorici; simulazione di prove di evacuazione e visione di filmati inerenti situazioni di pericolo, nozioni di prevenzione e Sicurezza.

Per avere un ampliamento delle conoscenze mediante l’esplorazione diretta, si è effettuata un’uscita didattica sul territorio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia. Inoltre due Vigili del Fuoco, liberi dal servizio, Festa Pasquale e Zaccaria Generoso, in rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si sono recati presso il plesso di Biccari per un incontro formativo – informativo.