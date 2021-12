Una app per salvare le foreste: Luca e Marco Tucci del liceo volta premiati dall'Eni

Si chiama 'Salviamo l’ambiente!' il gioco educativo che insegna a prendersi cura delle foreste ma, in modo più generale, dell’ambiente naturale che ci circonda. A realizzarlo due fratelli, Luca e Marco Tucci, studenti della classe 4Dsa del liceo scientifico 'Alessandro Volta' di Foggia. Il gioco, che si sviluppa attraverso una App, presenta due schermate iniziali, nella prima si può scegliere il proprio nickname mentre nella seconda ci sono otto tipi diversi di personaggi selezionabili; i livelli sono cinque e rappresentano le scelte principali per tutelare la natura. Ogni livello è preceduto da una schermata di caricamento al cui interno ci sono dei consigli utili per rendere la Terra un posto migliore.

Il primo livello mette in evidenza il fatto che piccoli oggetti combustibili, come per esempio delle sigarette accese, oltre ad inquinare, possono causare degli incendi devastanti. Il secondo livello è un invito a praticare la raccolta differenziata in modo da evitare che i rifiuti indifferenziati aumentino in maniera esponenziale. Il terzo livello mostra l’importanza della lotta contro la deforestazione. Il quarto è considerato un livello extra, caratterizzato da una corsa ad ostacoli. Il quinto livello è ideato sotto forma di questionario per invogliare l’utente ad informarsi riguardo all’educazione ambientale. Il quinto livello e sotto forma di questionario per incentivare nel giocatore la voglia di formarsi ed informarsi sui temi dell’educazione ambientale.

La App è stata premiata nell’ambito dell’edizione 2021 del concorso 'Prendiamoci cura delle foreste' promosso dall’Eni, nell’ambito dell’iniziativa 'Programma il futuro'. Gli alunni hanno ottenuto come premio un kit di robotica educativa, specifico per la scuola secondaria di secondo grado, che è stato loro consegnato nei giorni scorsi.

“Sono, ormai, innumerevoli i successi dei nostri studenti – ha dichiarato la Dirigente scolastica, Gabriella Grilli - Dopo i risultati positivi delle diverse olimpiadi nello scorso anno scolastico, è arrivata, nei giorni scorsi, la notizia dell’aggiudicazione del premio ‘Sviluppo App’. La realizzazione di questa App si colloca nel pieno solco delle attività previste dalla nostra scuola sul versante delle tematiche ambientali. Il Liceo Volta, infatti, è l’Istituto capofila in Capitanata della ‘Rete scuole Green’ che ha l’obiettivo di coinvolgere gli studenti, e di rimando le famiglie, gli insegnanti ed il personale Ata ad una maggiore consapevolezza delle problematiche ambientali e alla promozione di nuovi stili di vita. La realizzazione della App – ha concluso - nasce da un lungo percorso cominciato già dalla classe prima, con l’ora del codice, grazie all’impegno del docente di Informatica Mario Strippoli, a cui va il mio ringraziamento”.