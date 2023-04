Piloti morti nel tragico incidente in elicottero: l'omaggio degli alunni consegnato ai parenti di Luigi e Andrea

Le famiglie di Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, i due piloti di Alidaunia morti tragicamente il 5 novembre scorso a causa dell'incidente avvenuto a Castelpagano lungo il tragitto in elicottero dalle Isole Tremiti a Foggia, sono state accolte presso l'istituto scolastico comprensivo Foscolo-Gabelli di Foggia: "E' stato un momento di grande commozione" ha spiegato la dirigente Fulvia Ruggiero, presente con i docenti Campanella, Lionetti, Vinelli, Pepe e Ciuffreda.

Profondamente toccati dall’elaborato prodotto dalla classe 2^ N, un laboratorio espressivo in cui gli alunni hanno voluto trasferire in versi, musica e rappresentazioni grafiche le loro emozioni per commemorare e mantenere vivo il ricordo di chi non c’è più, i parenti delle vittime hanno incontrato gli alunni per congratularsi con loro per la forte sensibilità, la delicatezza e l’empatia dimostrata: ne è seguito un dialogo e un importante momento di condivisione durante il quale, attraverso la vita e l’esempio che hanno trasmesso i loro cari, sono emerse riflessioni su valori come l’onestà, la dedizione al lavoro, lo spirito di sacrificio e sull’importanza di coltivare e inseguire i propri sogni per poterli realizzare.

Gli alunni della 2^N hanno inoltre consegnato alle rispettive famiglie i disegni e le poesie da loro scritte e stampate su fogli di pergamena. "Un’esperienza costruttiva e in perfetta sintonia con la mission della scuola Foscolo Gabelli, in virtù della quale “far entrare le emozioni in classe” avvicina gli studenti all’apprendimento, ne esalta le strategie, i risultati e gli orientamenti e, promuovendo il successo scolastico, favorisce la loro crescita globale e una più completa formazione umana".