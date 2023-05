Il liceo musicale ‘Poerio’ chiude i festeggiamenti per i suoi 10 anni con 'Suoni del Sud'

Si avviano al gran finale le celebrazioni per i 10 anni dall’istituzione del Liceo musicale ‘Carolina Poerio”. Dopo i concerti dell’ensemble di chitarre e dei giovani pianisti dell’istituto in sala Fedora, mercoledì 24 maggio alle 19.30 in piazza Cesare Battisti sarà la volta dell’orchestra ‘Nicola Ugo Stame’ con i suoi 60 giovani musicisti.

Con loro anche l’orchestra Ico ‘Suoni del Sud’ a sottolineare la continuità tra il programma di studi del Liceo musicale foggiano e l’effettivo sbocco lavorativo nel settore. Sono infatti già quattro i musicisti formatisi al ‘Poerio’ che dallo scorso anno fanno parte dell’organico effettivo dell’Istituzione concertistica orchestrale. Anche in questa occasione verranno eseguiti brani appartenenti a più generi, ma con particolare riferimento al jazz. Il concerto è aperto al pubblico.

Il trittico di eventi musicali va inserito nell’ambito del progetto “Intrecci sonori“, nato grazie ai fondi ministeriali.