Studenti alle Tremiti per imparare a rispettare l'ambiente

Si chiama ‘MARETremiti LabS’ e sono dei laboratori per le scuole primarie e secondarie di I e II grado finalizzati alla valorizzazione dell’interesse fra gli studenti su temi quali il rispetto per l'ambiente, la conoscenza degli ecosistemi, dei cicli e degli equilibri che lo caratterizzano, con particolare attenzione all'Area Marina Protetta Isole Tremiti. Ideate dal Laboratorio MA.RE., sono una serie di attività della durata anche di più giorni che porteranno le scolaresche sulle Diomedee.

Ad attenderli lezioni condotte da esperti, biologi marini, geologi e chimici che alterneranno gli approfondimenti con attività all'aperto, in mare, in laboratorio e in aula. Gli argomenti trattati spazieranno dalla geografia alla geologia e geomorfologia, dalla chimica alla biologia marina, dalla conoscenza della flora e della fauna delle isole a quella delle specie aliene passando per cambiamenti climatici, l'arte della pesca, la sostenibilità delle attività antropiche, il marine litter, la plastica e il suo possibile recupero e riciclo, le leggi e le normative che regolano le Aree Marine Protette e i Parchi, gli obiettivi dell'Agenda 2030.

“L’obiettivo – spiegano dal Laboratorio MA.RE. – è quello di far conoscere fino in fondo l'unico Arcipelago Italiano nel Mare Adriatico, migliorare le conoscenze degli argomenti legati all'ambiente, favorire il lavoro di gruppo, la creatività e la socializzazione. I tre percorsi didattici laboratoriali proposti, rappresenteranno per gli studenti l'opportunità di scoprire ciò che li circonda, comprenderne le peculiarità, le fragilità e acquisire la consapevolezza sull'importanza della sua protezione. Il processo educativo porterà sicuramente ad acquisire una maggior coscienza ambientale e una maggior consapevolezza sulla necessità della sua salvaguardia”.