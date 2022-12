I migliori licei e istituti tecnici di Foggia e nel raggio di 30 km: la classifica di Eduscopio 2022

È stata pubblicata lo scorso 29 novembre la nuova edizione di Eduscopio.it, la classifica realizzata dalla Fondazione Agnelli, sulle scuole migliori d?Italia che preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il portale ? nato nel 2014 e gratuito ? si propone come fonte di orientamento per gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo il triennio delle scuole secondarie di primo grado.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Come detto, la classifica di Eduscopio fornisce un aiuto nella ricerca della scuola migliore che prepari per l?ingresso nel mondo del lavoro o agli studi universitari.

Per quel che concerne la prima tipologia, il raffronto tra gli istituti prende in considerazione due indicatori di performance: l?indice di occupazione, ovvero la percentuale di studenti che hanno lavorato per almeno 6 mesi nei due anni successivi al diploma, e l?indice di coerenza, ovvero la percentuale di diplomati che, a due anni dal completamento del ciclo di studi, lavorano e hanno una qualifica perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito.

Scuole che preparano per il mondo del lavoro

Quattro sono gli indirizzi delle scuole prese in considerazione: Professionale industria e artigianato, professionale-servizi, tecnico-economico e tecnico-tecnologico.

In un raggio di 30 km da Foggia, è il Ruggero Bonghi di Lucera la scuola con l?indice di Occupazione (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma) più alto (44.82%), mentre il Pacinotti fa registrare la più alta percentuale di coerenza, ovvero i diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito. Piuttosto basse le percentuali di diplomati in regola (coloro i quali hanno conseguito il diploma senza bocciature nel quinquennio): si va dal 15,3% del Minuziano di San Severo al 27.2% del Pacinotti.

Il Bonghi di Lucera primeggia anche nelle scuole di indirizzo Professionale-Servizi sia per quanto riguarda l?indice di occupazione (42,13%) che per la coerenza (60%).

Per l?indirizzo Tecnico-economico, indice di occupazione quasi identico per il Giannone-Masi e il Blaise Pascal (32.4 e 32.38), che fanno registrare anche un indice di coerenza affine (11.27 e 11.11). L?istituto di via Luigi Sbano è anche quello che vanta la più alta percentuale di diplomati in regola (57.1%). Fuori dal capoluogo, nel raggio di 30km, l?indice occupazionale più elevato spetta al Vittorio Emanuele III di Lucera.

Nell'indirizzo tecnico-tecnologico, l?Altamura-Da Vinci di Foggia è l?istituto con la più alta percentuale di diplomati che hanno trovato lavoro a due anni dalla fine del percorso di studi (42.37), mentre la coerenza più elevata spetta al Minuziano di San Severo che può vantare un dato superiore al 50%. Anche in questo indirizzo, la più alta percentuale di diplomati appartiene al Giannone-Masi.

Un risultato considerevole, uscendo dal raggio di 30 km da Foggia, lo ottiene il ?Pavoncelli? di Cerignola, con quasi il 50% di indice di occupazione e un roboante 68.42% di indice di coerenza. Primato anche nell'indirizzo professionale-industria e artigianato con un indice occupazionale di 29.4.

Scuole che preparano al meglio per l?università

Agli istituti tecnici si aggiungono i licei classico, scientifico, linguistico oltre alle scienze umane. In questa categoria si prendono in considerazione l?indice Fga (È un indice che mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori), la media dei voti universitari e i crediti universitari ottenuti.

Per il liceo classico, l?Fga più elevato spetta al Montanelli (Is Giannone) di San Marco in Lamis (66.62), seguito dal Bonghi-Rosmini di Lucera (dove si registra l?85% di diplomati in regola) e dal Tondi di San Severo. Solo quarto il Lanza di Foggia con il 63.1.

Per l?indirizzo scientifico, i primi due posti sul podio si invertono, con il Bonghi-Rosmini in cima e il Montanelli al secondo posto. Terzo gradino del podio per il ?Volta? di Foggia, con 73.01 di indice Fga e l?82% di studenti diplomati in regola. Quinto in graduatoria l?altro liceo foggiano, il Marconi?, con 62.51 di indice Fga e il terzo miglior dato dei diplomati in regola (81.9%). Per le scienze applicate, invece, il Bonghi-Rosmini precede il 'Volta' e il 'Montanelli'.

Il Bonghi-Rosmini primeggia anche nell?indirizzo linguistico (davanti al Poerio e al Pestalozzi) e nelle Scienze Umane, cedendo il primo posto al Poerio di Foggia (indice Fga 44.73) nell'indirizzo Scienze Umane-Economico Sociale.

Per quanto riguarda gli altri istituti, nell?indirizzo Tecnico-Economico la scuola con il miglior indice Fga è il Pascal di Foggia (53.08), seguito dal Vittorio Emanuele III di Lucera e dal Fraccacreta di San Severo. Fuori dal podio il Giannone-Masi e il Notarangelo-Rosati. Il Vittorio Emanuele III primeggia tra le scuole di indirizzo Tecnico-Tecnologico (55.44 di Fga), davanti al Notarangelo-Rosati e al Giannone-Masi.