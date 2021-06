Il Blaise Pascal onora la memoria di Mario Frasca, l'ex alunno caduto ad Herat in Afghanistan

Presentata stamattina in occasione della Festa della Repubblica l’iniziativa dei calendari delle forze armate e delle forze dell'ordine promossa dall’Associazione Onlus Mario Frasca e l’Istituto scolastico Blaise Pascal di Foggia

In occasione della Festa della Repubblica, su iniziativa dell'associazione Mario Frasca e dell'istituto scolastico Blaise Pascal, questa mattina nell'edificio di via Napoli, sono stati affissi i calendari delle forze dell'ordine e delle forze armate, nell'ambinto di una iniziativa che mira a ricordare tutti i caduti nell’adempimento del proprio dovere nei teatri operativi delle missioni internazionali di pace all’estero.

"A partire da oggi i calendari saranno affissi ogni anno. Nella nostra scuola rappresenteranno la vicinanza a tutti i soldati caduti e a tutti i militari che ogni giorno difendono la nostra Nazione. in particolare ricordiamo il nostro ex alunno Mario Frasca, caporal maggiore capo dell'esercito italiano caduto ad Herat in Afghanistan il 23 settembre 2011" afferma la Prof.ssa Giuliarosa Trimboli, dirigente scolastica della scuola frequentata dal militare caduto diplomatosi nell’anno 1998.

Da diversi anni si svolge il premio Mario Frasca con la partecipazione delle autorità civili e militari, durante il quale vengono premiati gli alunni che realizzano i progetti migliori che narrano il sacrificio dei caduti civili e militari che hanno perso la propria vita per la patria.