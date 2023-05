Alessia, la studentessa foggiana del 'Volta' vola negli Emirati: rappresenterà l'Italia alle Olimpiadi di Biologia

Sarà una foggiana a rappresentare l’Italia alla trentaquattresima edizione delle IBO, le olimpiadi internazionali di biologia organizzate dall’Anisn, che si terranno quest'anno presso l'Università di Al Ain negli Emirati Arabi Uniti, dal 3 all'11 luglio.

Si chiama Alessia Liberatore, è una studentessa della quinta B del liceo scientifico ‘Volta’ e ha conquistato il pass le IBO aggiudicandosi la medaglia di bronzo alle olimpiadi nazionali delle scienze naturali, dello scorso fine settimana ad Assisi. La studentessa, inoltre, è stata anche tra i primi 10 classificati su 456 partecipanti alla fase regionale dei ‘Giochi della chimica’ del 29 aprile scorso e il 19 maggio parteciperà al ‘Test Let's be a Scientist!’ per gli studenti del liceo ‘Volta’ impegnati nel programma Amgen, uno dei leader mondiali nel settore delle biotecnologie. A completare i risultati incredibili di Alessia anche la partecipazione alle fasi finali nazionali dei campionati della fisica, svoltisi a Senigallia.

“È stata un'esperienza bellissima potermi confrontare con studenti provenienti da tutta Italia - ha detto Alessia subito dopo la proclamazione – e sin da subito mi sono messa in discussione, anche perchè la biologia è una materia vastissima. Salire sul podio a livello nazionale mi riempie di gioia e spero riempia di gioia anche tutta la mia comunità scolastica. L'emozione più forte l'ho provata durante la premiazione, quando hanno proclamato il terzo posto, dicendo il nome della mia città e della mia scuola. Ancora non riesco a crederci di dover rappresentare l'Italia”.

“Alessia è davvero un'eccellenza per serietà, competenza e determinazione - ha dichiarato la docente Teresa Macolino, che ha seguito la studentessa nel lungo percorso di formazione – e sicuramente sarà in grado di rappresentare al meglio il nostro Paese in una competizione internazionale che vedrà negli Emirati Arabi studenti provenienti da tutto il mondo. È stato un cammino lungo, durato anni, che ci ha visti impegnati su più fronti. Ringrazio la nostra Dirigente e i colleghi dei vari dipartimenti che ci sono stati accanto in questo faticoso ma meraviglioso cammino”.

“Ancora una volta la nostra scuola – ha commentato soddisfatta la Dirigente scolastica, Gabriella Grilli – partecipa alle olimpiadi internazionali di biologia. Già nel 2018 con lo studente Michele Russo, tuttora ricercatore presso la Normale di Pisa, il nostro istituto aveva partecipato a questa competizione mondiale che si tenne allora a Teheran, in Iran. Passano gli anni e continuano incessantemente i risultati del nostro Liceo. Siamo felici di rappresentare con alunni foggiani, pugliesi, il nostro Paese nel mondo”.