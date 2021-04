Pazienti fragili e caregiver, 1100 vaccini eseguiti tra Pasqua e pasquetta: in campo medici di base e personale Asl

Sono 13mila le persone che, nelle giornate di Pasqua e pasquetta (dedicate alle vaccinazioni di caregiver e familiari conviventi di under 16 con disabilità grave in Puglia) hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid.

In provincia di Foggia, in particolare, sono state giornate intense per le vaccinazioni. Tra ieri e oggi, infatti, sono state somministrate oltre 1.100 dosi a genitori, caregivers e familiari conviventi di minori con gravi disabilità.Oggi sono 902 le vaccinazioni effettuate sino a questo momento, ma le operazioni sono ancora in corso. Impegnate in un grande lavoro di squadra le equipe vaccinali della Asl e molti medici di medicina generale dei comuni di Foggia, San Severo, Lucera, Cagnano Varano, Vico del Gargano, Vieste, Torremaggiore, San Marco in Lamis, Troia, Candela, Monte Sant'Angelo, San Nicandro Garganico, Cerignola, San Giovanni Rotondo.

Un lavoro imponente che ha visto i medici di medicina generale coinvolti anche nelle attività di vaccinazione a domicilio alle persone ultraottantenni non autosufficienti. Somministrate, nella sola mattinata, 466 dosi a domicilio. Ad oggi sono state somministrate complessivamente, in provincia di Foggia, 109.749 dosi di cui 72.257 prime dosi e 37.492 seconde dosi; 28.350 persone ultraottantenni hanno ricevuto la prima dose di vaccino, 17.267 anche la seconda. Nel complesso, sono 659.503 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 18.15).