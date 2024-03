Gruppo Telesforo si rilancia, il mercato 'out of pocket' nella strategia del San Francesco Hospital: "Scongiuriamo effetti negativi"

Cambio di strategia al San Francesco Hospital di Viale degli Aviatori, dove da alcuni giorni è possibile accedere ai ricoveri in tempi rapidi: è l'operazione di rilancio del Gruppo Telesforo che tiene conto non soltanto della rivoluzione in atto nei desiderata degli utenti, finalizzata certamente al miglioramento della qualità della vita, ma anche della riduzione delle risorse regionali.

Valutata la domanda di salute post pandemia ancora inevasa, i vertici dell'azienda sanitaria di Foggia hanno riscontrato la necessità di collocarsi nel mercato della ‘sanità di iniziativa’, oltretutto in considerazione dell'incremento della spesa sanitaria 'out of pocket'.

Un cambio di paradigma suggerito dalle improrogabili esigenze dei cittadini in una fase di profonda sofferenza del sistema sanitario convenzionato, tormentato e messo a dura prova dall'intasamento delle liste d’attesa.

Un piano di rilancio annunciato sui social e confermato alla nostra testata dall'Ad di Universo Salute Luca Vigilante:

"L’offerta da sistema ‘out of pocket’ per cui il cittadino si rivolge direttamente alla struttura o al medico in regime privatistico mediante il corrispettivo diretto o accordi intrapresi con compagnie assicurative, fondi previdenziali, complementari e welfare aziendale, è aumentato. Poiché questo elemento assume entità sempre progressive, che ha superato abbondantemente il 20% della domanda e dell’offerta di salute, abbiamo pensato di collocarci in quel pezzo di sanità ‘privata-privata”.

Scelte strategiche definite sulla scorta dell’imponente investimento infrastrutturale-tecnologico, di conseguenza organizzativo, fatto durante la fase pandemica con il progetto di contrasto alla mobilità passiva e all’abbattimento delle liste d'attesa perseguito con la Regione Puglia, che tuttavia, nella nuova distribuzione delle risorse alle strutture private accreditate, dal 2022 ha ridotto il finanziamento al Gruppo Telesforo di due milioni di euro: "Ci siamo trovati a corrispondere i grandissimi investimenti per la realizzazione della struttura e a ricevere meno risorse" evidenzia Luca Vigilante.

Quindi, per contrastare la riduzione dei fondi deliberata dalla Regione Puglia nell’ambito della revisione dei tetti delle strutture accreditate e per scongiurare il pericolo di ristrutturazioni aziendali, compresi i tagli al personale, il San Francesco Hospital presieduto dall'Ad Fabrizia Telesforo, ha deciso di collocarsi nel segmento 'privato privato', agganciando l’iniziativa dei gruppi assicurativi relativa alla spesa sanitaria ‘out of pocket’.

“Proporremo una serie di offerte e cercheremo di consolidare, potenziare e scongiurare gli effetti negativi” sottolinea il manager della sanità

Il Gruppo Telesforo farà leva su una struttura nuova e all'avanguardia, su affidabilità e tradizione: “Vogliamo parlare con fatti e obiettivi indipendenti" spiega Vigilante. Il riferimento è al rapporto "terzo" con la Regione Puglia, perché, evidenzia l'Ad di Universo Salute, “sulle migliaia di persone che fanno parte del nostro gruppo abbiamo una grande responsabilità manageriale; non possiamo più prendere iniziative fondate su relazioni personali”.

Alla luce dell’osservazione di un accentramento elevato sulla programmazione dei fondi per la Sanità - che assorbe l'80% del bilancio regionale - quando gli chiediamo di fornire un suggerimento alla Regione Puglia mirato ad una allocazione più efficiente delle risorse, Vigilante lancia la proposta di un confronto partecipato con i profili che fanno parte del sistema pubblico e privato accreditato convenzionato: