"In caso di malori improvvisi contattate le onoranze funebri"

"Un ringraziamento a tutti i consiglieri comunali, al sindaco, ai cittadini che non sono intervenuti nel sit-insvolto davanti al 118 di San Nicandro Garganico. In caso di malori improvvisi vi consiglio di contattare direttamente le onoranze funebri". Non usa mezzi termini Antonio Berardi, consigliere comunale di minoranza della cittadina garganica, per esternare il suo stato d'animo rispetto al numero esiguo di persone che ieri si sono unite alla battaglia contro la carenza di personale sanitario all'interno del 118 di San Nicandro. Battaglia che l'ex candidato sindaco porta avanti da un po' di mesi: 'La sanità non è un optional. Vogliamo medici e infermieri sul territorio. Uniti per la nostra terra'. "Buon anno ai pochi cittadini che hanno creduto in questa lotta. Ai tanti non interessati alla loro salute, auguro buona fortuna".

Soltanto pochi giorni fa, la dottoressa di guardia medica Lucia Ferro, aveva denunciato quanto fosse difficile lavorare, di notte, nell'ambulatorio della continuità assistenziale di San Nicandro: "Non c'è un riscaldamento ma una stufetta tutta arrugginita, porto da casa garze e farmaci e non esiste un frigo perlomeno per i farmaci d'emergenza" (continua a leggere).

"Mancherà la guardia medica a San Nicandro e questo è gravissimo" le parole di Berardi durante una diretta Facebook. "Ce ne andiamo, tanto la gente non viene" il commento di una cittadina. "Con questo assenteismo abbiamo perso tutti, domani non vi lamentate se mancano il medico, l'intermiere, il soccorritore. Qui siamo quattro gatti, il popolo è complice di questi misfatti" il commento di un operatore sanitario.

Così Gino Carnevale: "E' una sconfitta del popolo, quaranta-cinquanta persone non rendono giustizia all'importanza di avere un personale sanitario completo. Noi non ci arrendiamo, sconfitti sono il paese e la sanità".

E' intervenuto anche il consigliere comunale Loris De Luca: "Dovrebbe essere una battaglia di tutti. Purtroppo siamo pochi perché molti non vogliono metterci la faccia. Ci stiamo scontrando contro un gigante che si chiama sistema".