Duro sfogo di una dottoressa di guardia medica: "Lavorare una notte qui è impossibile"

"Ecco perchè non vengo a lavorare qui". Duro sfogo via social della dottoressa di guardia medica Lucia Ferro: "A San Nicandro Garganico mancano i servizi, lavorare in queste condizioni e trascorrere una notte qui, è impossibile".

Concisa, chiara e sentenziosa, in una diretta Facebook andata in onda sul profilo Fb del consigliere comunale di minoranza Antonio Berardi, la dottoressa che svolge il servizio di continuità essenziale, ha elencato tutta una serie di criticità che ha riscontrato nei locali della guardia medica del comune garganico: "Non c'è un riscaldamento ma una stufetta tutta arrugginita, porto da casa garze e farmaci e non esiste un frigo perlomeno per i farmaci d'emergenza" denuncia.

Inoltre, Ferro ha evidenziato di essere stata avvisata dal 118 della sola presenza di un autista e di un soccorritore. Quindi, della mancanza di un infermiere e di un medico. "Dopo quindici minuti, mentre ero in ambulatorio con pazienti arrivati per ferita da taglio e una ragazza che ho mandato in ospedale per un accertamento di natura neurologica, sono stata chiamata dalla centrale operativa per andare a medicalizzare l'ambulanza. Noi medici di guardia sostituiamo i medici di medicina generale, abbiamo questa formazione e certamente non abbiamo una formazione come medico del 118; non siamo assicurati per lavorare a bordo delle ambulanze" ha precisato. "Noi come medici andiamo sulle ambulanze e non ci sottraiamo, ma non è giusto perché non abbiamo niente di scritto per svolgere quella mansione e, peraltro, chiudiamo il nostro ambulatorio".

"Trovo tutto assurdo" chiosa la dottoressa di guardia medica alla presenza di Berardi, evidentemente sconcertato: "In questa lotta dobbiamo essere uniti, non è una battaglia politica" l'appello alle istituzioni.

Soltanto poco meno di due mesi, all'indomani della morte di un uomo colto da malore, il consigliere comunale Antonio Berardi aveva denunciato la carenza di medici del 118 (continua a leggere).