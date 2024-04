Monte Sant'Angelo tira "Un calcio alla normalità": così la promozione della salute passa per lo sport

Successo per l’evento ‘Un calcio alla normalità per la promozione della slaute attraverso le buone pratiche e lo sviluppo della rete territoriale.

L’evento - promosso da Anpis in collaborazione con il Comune di Monte Sant’Angelo, l’Accademia Calcio di Monte e altri partner - si è tenuto lo scorso 11 aprile, attraverso un partecipato convegno e un torneo di calcio.

Il convegno è stata l’occasione nel promuovere la ‘partecipazione attiva’ delle organizzazioni istituzionali, socio-sanitarie , associazioni e cittadini per un confronto sulle tematiche legate allo stato di salute mentale dei cittadini e delle comunità, rispetto ai processi di inclusione, di inserimenti lavorativi e di autonomia abitativa con riferimento alla storica legge 180/78 detta legge Franco Basaglia.

Le buone pratiche - quali lo sport, il teatro, la musica e gli eventi in generale organizzati dall’Anpis - vanno sempre nella direzione di promuovere la salute basata sui principi del coinvolgimento e dell’empowerment dell’individuo e della comunità resiliente, perché offrono benefici quali migliori condizioni di salute, aumento dell’ alfabetizzazione sanitaria e la capacità di adattamento e di risposta individuale o collettiva a circostanze avverse quali crisi economica, stress psicologico, traumi, tragedie, minacce e altre fonti di stress, dove le problematiche legate alle differenze ed alle diversità, non attengono esclusivamente ad alcuni, ma in quanto trasversali, riguardano l’intera comunità, che ha l’obbligo di interrogarsi sul riconoscimento dei diritti e delle libertà per tutte le persone, aldilà delle differenze di sesso, di etnia, di religione, di fede politica o di salute.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, inoltre, si è tenuto un torneo di calcio sul campo dello stadio comunale. L’incontro è stato aperto dall’entrata dei gruppi sportivi che si sono disposti in un ‘cerchio di comunità’ con l’esibizione musicale di Bartolomeo Di Bari (ipovedente e autistico ) che ci ha onorato suonando lo strumento della pianola, accompagnato dalla madre Giuliana Perna.

Le associazioni Accademia Calcio Monte, Polisportiva Olympia, La Casa dell’Arte e Teniamoci per mano con la regia del dj Daniele La Torre della Associazione Cajo Event hanno allietato il pomeriggio regalando tanta musica, sorrisi e allegria.

I Gruppi Sportivi che hanno partecipato al torneo sono stati SIAP – Foggia, ASD Accademia Calcio Monte, Consorzio Metropolis (Foggia-Manfredonia- SanSevero), Consorzio Utilità Sociale (Isernia- Lucera-Foggia), Istituto Alberghiero-Enogastronomico San Giovanni –Manfredonia, ASD Accademia Calcio Monte, Ass. Tutti in volo Troia – Deliceto, Associazione Tutti in palla Foggia, ASD Gargano 2000 Manfredonia, Polisportiva Olimpia Monte S.Angelo, Associazione Teniamoci per mano, Associazione Dare -Casa dell'Arte. L’evento è stato condotto Matteo Cotugno (Asd Accademia Monte Sant’Angelo) e Simona Lapomarda. Alla fine delle gare, si sono svolte le premiazioni e saluti istituzionali.