Un 'Mammomobile' per Lucera e i Monti Dauni: "Gli screening oncologici sono una priorità"

"L'Asl di Foggia dovrebbe aggiungere anche Lucera tra le città (nove finora) dotate del 'mammomobile', un dispositivo mobile per eseguire l'esame di mammografia che, come sappiamo, è di fondamentale importanza nell’ambito della prevenzione del tumore al seno".

Lo sostiene Antonio Dell'Aquila, consigliere comunale del Partito Democratico di Lucera e candidato alle elezioni provinciali del 17 marzo. "A pochi giorni dalla festa della donna è proprio il caso di evidenziare con maggior forza che gli screening oncologici sono una priorità", spiega il consigliere.

"La mammografia è un Lea, dunque una prestazione essenziale che va non solo garantita ma anche svolta in prossimità. I cittadini di Lucera e dei Monti Dauni hanno diritto come gli altri cittadini della Capitanata di poter contare su questo importante presidio di prevenzione. Sarà mia premura, a partire da lunedì, promuovere una petizione per chiedere la rapida attivazione di questo servizio rivolgendomi, innanzitutto, al mio partito, il Pd, nonché alle Amministrazioni comunali del nostro territorio", conclude.