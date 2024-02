Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il 1° marzo 2024 presso l'Università degli Studi di Foggia, Aula Magna Dipartimento Distum (Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione) prof. Giovanni Cipriani' di via Arpi 176, si terrà il congresso intitolato: 'La dieta chetogenica nella pratica clinica'.

Modereranno i dottori Angelo Benvenuto e Angelo Michele Carella della medicina Interna del P.O. 'T. Masselli' di San Severo.

I lavori saranno coordinati dalla prof.ssa Annamaria Colao, Chairholder della cattedra Unesco per l'Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile dell’Università Federico II di Napoli, nonché professore ordinario di Endocrinologia e dal responsabile scientifico il prof. Luigi Barrea, presidente del Club 'KetoNuk', Ketodiets and Nutraceuticals della Società Italiana di Nutraceutica, nonché professore associato di Nutrizione Clinica e Dietetica Applicata.

Il congresso affronterà temi di applicazioni della dieta chetogenica molti attuali. Nel dettaglio, ci sarà una lectio magistralis della prof.ssa Annamaria Colao che illustrerà i principali campi di applicazioni della dieta chetogenica, dal paziente con obesità “non-complicato” al paziente con comorbidità metaboliche, come il diabete mellito di tipo 2, ipertensione arteriosa, e disturbi del sonno.

A seguire, il prof. Raffaele Ivan Cincione parlerà di come la dieta chetogenica possa essere considerata una “prescrizione medica” nelle donne con sindrome dell'ovaio policistico, la principale disfunzione endocrina associata a una miriade di disturbi metabolici e alla riduzione del tasso di infertilità.

Il congresso seguirà con la relazione della Dott.ssa Ludovica Verde, che affronterà il tema del lipedema, una malattia cronica e debilitante caratterizzata da accumulo anomalo e doloroso di tessuto adiposo, spesso diagnosticato erroneamente come obesità o linfedema e dove studi scientifici recenti hanno suggerito come la Vlckd possa rappresentare un trattamento efficace.

Infine, la chiusura del lavori sarà fatta dal Prof. Luigi Barrea che illustrerà la recentissima consensus della Società Italiana di Endocrinologia intitolata: Ketogenic nutritional therapy (KeNuT) - a multi-step dietary model with meal replacements for the management of obesity and its related metabolic disorders: a consensus statement from the working group of the Club of the Italian Society of Endocrinology (SIE) - diet therapies in endocrinology and metabolism.

Il congresso è indirizzato a tutti gli studenti di Medicina, Scienze della Nutrizione e Dietistica nonché alle professioni sanitarie di Medico-Chirurgo, Biologo e dietistica. L’iscrizione è gratuita e va eseguita inquadrando il Qr code nella locandina dell’evento. Non sono previsti crediti Ecm.

L’evento si svolge con il contributo non condizionante di New Penta.