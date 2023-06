"L'ex Inam non deve essere chiuso"

"È una decisione fuori dal tempo anche perchè negli ultimi anni la situazione è mutata motivo per cui il laboratorio di analisi presso la struttura ex Inam di Foggia è idoneo a tutti gli effetti per continuare a svolgere questo ruolo. Pertanto, ho chiesto all'Assessore regionale con delega alla Sanità di riconsiderare il provvedimento di chiusura prendendo in esame la situazione maturata già da molto tempo".

Il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Dell'Erba ha inviato una interrogazione urgente con risposta scritta per sapere per quali ragioni si decida una cessazione del servizio nonostante nel Laboratorio analisi di Foggia (ex Inam) negli ultimi anni siano stati registrati significativi numeri reali di produttività, che vanno ben oltre quello dei 500 mila test annuali (così come indicato nella Delibera di Giunta Regionale Puglia n. 985/2017) evitando il declassamento a semplice Centro Prelievi. L'istanza di Dell'Erba segue le dure critiche del consigliere regionale Giannicola De Leonardis, che lo scorso 31 maggio aveva eccepito sulla decisione di "smantellare" il laboratorio dell'ex Inam, per la quale sarebbero aumentati i disagi per la cittadinanza.

"Ritengo che l'Assessore Palese debba intervenire con urgenza per evitare che la Direzione Generale di Foggia dia corso allo smantellamento del Laboratorio di analisi pubblico di Foggia (ex Inam) e al suo declassamento in semplice Centro prelievi, atteso che ciò sarebbe certamente causa di conseguenze negative per la comunità e che devono essere assolutamente evitate", conclude Dell'Erba.