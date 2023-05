"Smantellato" il laboratorio analisi dell'ex Inam: 500mila campioni verranno processati a Cerignola

“Ringraziamo il Pd, il Movimento Cinquestelle, Piemontese e Nigri”, si affida al sarcasmo il consigliere regionale Giannicola De Leonardis, che pone nuovamente l’attenzione sul distretto di Piazza della libertà (noto ai più come ex Inam) il cui laboratorio di analisi sarà presto riconvertito in un centro prelievi, sulla base dell’applicazione della Delibera di Giunta n. 985 del 2017 relativa alla riorganizzazione dei laboratori in tutta la Puglia.

Il riordino prevede la trasformazione di alcuni laboratori di Foggia e provincia (tra cui l’ex Inam di Piazza della Libertà) in centro prelievi. Come precisato dalla stessa Asl, la riorganizzazione prevede la realizzazione di un sistema ‘hub e spoke’ con al centro i laboratori ospedalieri nei quali saranno processati i campioni.

Tuttavia, la chiusura del laboratorio di Piazza della Libertà non convince: “Una decisione incomprensibile. Questo distretto funziona, il laboratorio funziona”, puntualizza De Leonardis il quale fa riferimento alle 500mila prestazioni all’anno garantite dal laboratorio, nel quale vengono processati i campioni effettuati nelle case circondariali di Foggia e Lucera, nonché in diversi comuni dei Monti Dauni. Attività che da domani saranno afferenti al neonato laboratorio di Cerignola all’interno dell’ospedale ‘Tatarella’, inaugurato la scorsa settimana.

Secondo De Leonardis, il riordino non solo cagionerà disagi alla cittadinanza, ma neanche porterebbe all’annunciata riduzione dei costi: “Il personale verrà trasferito e ce ne sarà altro da assumere per il trasporto dei campioni”, fa presente. I prelievi saranno ancora effettuati nella struttura, ma saranno trasportati al Tatarella: “Ci sarà un aumento del traffico nelle strade, nonché più pericoli”, aggiunge De Leonardis che paventa anche il danneggiamento delle provette durante il trasporto: “Questa è la sanità che non ci piace, che spreca soldi per l’ospedale della Fiera di Bari che sarà smantellato e che chiude presidi importanti nella provincia di Foggia. Ci risulta che a Lecce lo stesso laboratorio sia ancora aperto”.