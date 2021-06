Vaccini anti-Covid, avanti nonostante il gran caldo: nel Foggiano, somministrate oltre 520.000

Sul territorio regionale, invece, sono 3.420.097 le dosi somministrate, ovvero il 92.4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza

Non si ferma, nemmeno di domenica, la campagna vaccinale anti-Covid. Sono 3.420.097 le dosi di vaccino somministrate sino ad oggi in Puglia. Il dato è aggiornato alle 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 92.4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.701.614.

Nel dettaglio della provincia di Foggia, sono oltre 520.000 le dosi somministrate complessivamente in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale. Continuano senza sosta, nonostante il gran caldo, le somministrazioni di prime e seconde dosi nei punti vaccinali, negli hub e ad opera dei medici di medicina generale.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno ricevuto la prima dose: 50.790 persone estremamente vulnerabili; 16.350 caregivers; 38.261 persone ultraottantenni (pari al 93,3%); 51.790 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari al 90,7%); 63.250 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari all'86,7%); 67.750 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 73,2%); 49. 900 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 56%); 34.400 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 47, 4%); 33.900 persone di età compresa tra 29 e 17 anni.