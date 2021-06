Si svuotano i reparti Covid dell'ospedale 'Casa Sollievo: la terapia intensiva 'festeggia' l'assenza di degenti

Si svuotano i reparti Covid dell'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' a San Giovanni Rotondo. Ad oggi, lunedì 14 giugno, sono solo 8 i pazienti (numero quasi dimezzato rispetto alla settimana passata) ricoverati presso le Unità di Area Covid.

Come riporta il bollettino della struttura, si tratta di un solo paziente presente nel reparto di Malattie Infettive, mentre sono 5 quelli ricoverati nel reparto di Pneumologia. Tornano a respirare anche le Rianimazioni: in particolare risultano due pazienti in cura nel reparto di Terapia Semintensiva, mentre la Terapia Intensiva festeggia l'assenza di degenze per Coronavirus