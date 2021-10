Monitoraggio Iss, nessuna allerta di resilienza in Puglia: diminuiscono ancora casi e ricoverati

Anche questa settimana la Puglia risulta tra le regioni a basso rischio. Nello specifico, tutte le regioni e province autonome figurano a basso rischio con la sola eccezione del Lazio, classificato a rischio moderato. Come riporta il report, solo nella provincia autonoma di Bolzano è riportata una allerta di resilienza. In nessun territorio risultano molteplici allerte

Resta stabile sotto la soglia epidemica di 1 l'indice rt (da 0.82 a 0.83) in Italia, secondo quanto evidenziato dall'Istituto Superiore di Sanità nell'ultimo report di Monitoraggio della Cabina di regia. In calo, da 0.86 a 0.80, l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero.

Come riporta Adnkronos, nella bozza del report, emerge anche una nuova flessione della incidenza nazionale, passata dai 48 casi per 100mila abitanti di una settimana fa, a 37 casi, un dato ben al di sotto della soglia di 50 casi, "che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti".

Con la discesa dell'incidenza, si registra anche un calo (quasi 1400) dei casi non associati a catene di trasmissione. In lieve aumento i contagi rilevati attraverso attività di tracciamento, mentre scende di un punto percentuale il dato dei casi rilevati attraverso lal comparsa dei sintomi. Resta al 21% la soglia dei nuovi positivi riscontrati con attività di screening.

In calo, seppur lieve, anche le percentuali di occupazione dei posti letto sia nelle terapie intensive (4,6%) che nelle aree mediche (5,5%). Dati più o meno in linea con quelli rilevati in Puglia che negli ultimi giorni è tornata a far registrare dati simili a quelli di fine luglio (5,7% in area medica e sotto il 3% in terapia intensiva).

Come già evidenziato nella giornata di ieri, la Puglia ha chiuso la settimana di monitoraggio facendo registrare un ulteriore calo della incidenza (quinta settimana consecutiva), passata da 25,4 a 23,8 casi per 100mila abitanti. Va evidenziata anche la riduzione del tasso di positività, passato all'1%. Rispetto al precedente periodo di monitoraggio, in Puglia si sono registrati 64 nuovi contagi in meno (935 vs 999) a fronte di oltre 2mila tamponi in più (90397 vs 88302).

Rispetto a una settimana fa, in quasi tutte le province pugliesi si riscontra una discesa dell'incidenza. Eccezion fatta per Bari e Taranto (nelle quali comunque l'aumento rilevato è rispettivamente di 0,5 e 1,1 casi), nelle altre quattro province il numero di casi per 100mila abitanti è diminuito. Foggia si conferma la terza provincia con l'incidenza più bassa (23,4), dietro Brindisi (17,3) e Taranto (17,5). Chiudono Bari (24,5) e Lecce (31,0).