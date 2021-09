Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Covid, il bollettino epidemiologico di oggi 30 settembre 2021 in Puglia. Morti e contagi nelle province di Foggia, Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto

Continuano a diminuire i contagi in Puglia: secondo l'ultimo bollettino diramato dal Dipartimento prevenzione della Salute della Regione, nella giornata di oggi sono stati registrati 119 nuovi casi su 13747 tamponi processati. Scende nuovamente sotto l'1% (0,9%) il tasso di positività. La Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 23,8 casi per 100mila abitanti e un tasso di positività complessivo dell1%.

Il picco giornaliero di casi è stato registrato nella provincia di Bari dove sono stati individuati 29 nuovi positivi; 19 i casi rilevati nelle province di Bat e Brindisi, uno in meno nella provincia di Foggia. Altri 10 casi sono stati individuati nel Leccese, 24 nel Tarantino. Sale invece a 14 il numero di decessi rilevati dall'inizio della settimana, 5 quelli di oggi.

Continua a calare anche il numero delle persone attualmente positive, giunte a 2593 (-50 rispetto a ieri), così come quello delle persone ricoverate. Resta stabile a 16 il dato dei positivi in terapia intensiva, mentre scendono a 144 (-3) quelli in area medica.