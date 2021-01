Coronavirus: lieve calo dei ricoveri a 'Casa Sollievo' (121 pazienti), ma 24 sono in terapia intensiva o semi-intensiva

Coronavirus, ancora una lieve flessione nel numero dei pazienti ricoverati all'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo.

Secondo i dati diffusi dal bollettino settimanale di oggi, 11 gennaio, i ricoverati sono 121 (rispetto ai 128 della passata settimana). Di questi, 72 sono ricoverati nella struttura di Malattie Infettive (12 in meno rispetto a 7 giorni fa), 19 in Pneumologia, 8 in Terapia Semi-Intensiva e 16 in Terapia Intensiva. Altri 6 pazienti sono ricoverati nell'area Obi (Osservazione Breve Intensiva) del pronto soccorso.

"L'ospedale continua a dare il massimo", spiegano da Casa Sollievo. La struttura voluta da San Pio continua a richiamare i cittadini alla responsabilità individuale: "Aiutateci anche voi", si legge nel bollettino. "Rispettiamo il distanziamento, indossiamo la mascherina e limitiamo al minimo i contatti personali"