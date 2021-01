Coronavirus, in lieve calo i ricoverati a Casa Sollievo: da 132 a 128. Risalgono i pazienti in terapia intensiva

Sono 128 i pazienti ricoverati nelle unità di area Covid-19 di Casa Sollievo della Sofferenza. Secondo quanto riportato dall'ultimo bollettino, 84 sono i pazienti nel reparto di Malattie infettive, 16 in pneumologia e 9 in terapia intensiva. Dati tutti in calo rispetto a una settimana fa, quando i ricoverati erano rispettivamente 89, 19 e 10.

Si registra, però, un incremento dei positivi ricoverati in terapia intensiva: 19 quelli accertati oggi contro i 14 dello scorso 28 dicembre.

Per quanto riguarda gli altri reparti, non risultano degenti. Sono 5, invece, quelli in pronto soccorso: 4 in osservazione breve intensiva, 1 in zona rossa.