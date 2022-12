Il freddo per combattere il cancro della prostata: funziona la crioterapia, eseguiti 20 interventi

Per la Clinica Urologica e Andrologica dell’Ospedale Bonomo di Andria il 2022 è stato l’anno della criochirurgia. È stata infatti avviata con successo la crioterapia del cancro della prostata e 20 pazienti hanno già ricevuto questo innovativo trattamento.

La criochirurgia si avvale della proprietà del freddo di distruggere in maniera selettiva e completa noduli tumorali. In ambito urologico può essere utilizzata per trattare piccole lesioni renali ma il principale campo di applicazione è costituito dal cancro della prostata per il quale questa metodica può essere impiegata in maniera focale, distruggendo solo il nodulo tumorale, o in maniera radicale, ovvero distruggendo l’intera prostata così come avviene nell’intervento chirurgico classico.