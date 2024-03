Sud chiama Nord si affaccia alle Comunali nel Foggiano: “Siamo la leva che può scardinare il sistema”

Il simbolo di Sud Chiama Nord, il movimento politico fondato in Sicilia da Cateno De Luca, potrebbe comparire alle prossime elezioni amministrative in provincia di Foggia.

Si affaccia sulla scena e offre ampi margini di manovra ai civici, senza preclusioni e steccati.

La vicepresidente regionale e commissaria provinciale Marialuisa Faro sta lavorando anche all’eventuale presentazione di una lista in qualche comune al voto l’8 e il 9 giugno.

“C'è una risposta abbastanza positiva, forse è quello spazio che mancava, dove i famosi civici riescono a trovare quello che cercano”, afferma ai microfoni di FoggiaToday.

Per il momento, non hanno partecipato alle interlocuzioni con le altre forze politiche, ma ci stanno facendo un pensierino.

È l’ex parlamentare, anche lei di origini siciliane, a seguire personalmente la formazione dei diversi comitati in provincia di Foggia: “Ci stiamo muovendo su Cerignola con Olga Speranza, su San Severo, Torremaggiore, in quasi tutti i comuni e, pian piano, stiamo costituendo i comitati”.

Nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, venerdì scorso, è arrivato il leader nazionale, anche per presentare il suo libro ‘Non tutto è successo’.

C’erano gli amici di vecchia data e anche gli esponenti locali capeggiati da Marcello Mariella di Italexit, movimento federato con i civici di De Luca alle Europee, proprio come il Partito Popolare del Nord, sotto il vessillo della ‘Libertà’.

L’impresa di riempire la sala non è riuscita, forse complice anche l’organizzazione in tempi ristretti, ma la commissaria provinciale Marialuisa Faro non si perde d’animo: “Noi non molliamo. È un progetto in cui crediamo e sappiamo che è lungimirante e fattibile. Secondo me, ci vuole un po’ di tempo, perché la gente ha bisogno di sentire, di capire e di avvicinarsi con i propri tempi. È vero che la politica corre, però stiamo cercando di fare il massimo. Saranno loro a decidere per i propri territori, quindi, noi li supportiamo e cercheremo di far radicare quello che è il pensiero civico di Sud Chiama Nord”.

Ed è questo l’elemento che può rivelarsi allettante, anche in prospettiva Comunali. “Ogni territorio può decidere. Ovviamente, noi qui abbiamo una scelta ‘obbligata’ su alcuni territori, considerate le vicissitudini in alcune città, però, nei territori quando c'è la buona amministrazione si vede e, secondo noi, va supportata”.

Destra o sinistra, non ci sono veti, purché il candidato sindaco da sostenere sia un “buon amministratore”.

Sono aperti anche all’adesione di liste civiche già costituite: “Possono tranquillamente federarsi con Sud Chiama Nord, mantenere la propria identità sul territorio, avendo però il supporto di un partito a livello nazionale”.

La commissaria ricalca la filosofia di Cateno De Luca: “Noi per le interlocuzioni lasciamo le mani libere ai nostri comitati territoriali – spiega il leader nazionale di Sud Chiama Nord - Sono i comitati territoriali che devono scegliere con chi stare. Noi non facciamo parte di tavoli nazionali, né di destra né di sinistra, e se ne faremo parte un giorno, ne faremo parte solo per quello che riguarda il livello nazionale, ma per quelle che sono strategie locali per noi diventa sacrosanta la scelta e l’indicazione che farà il territorio”.

Frequenta Foggia e la sua provincia da oltre vent'anni, per motivi lavorativi. “È un territorio meraviglioso e una visione strategica potrebbe realmente garantire la reazione di un microsistema. Questo significa avere, naturalmente, una classe politica locale che crede nell'identità del proprio territorio e che sappia fare una scommessa, che è un po’ quello che abbiamo fatto dove abbiamo avuto la possibilità di amministrare. Le risorse ambientali e naturalistiche sono l'elemento che sicuramente può fare la differenza”.

In Puglia, in questi mesi sono nati 40 comitati, e si registrano “ogni giorno nuove adesioni”.

Ci saranno almeno quattro candidati alle elezioni europee, annuncia De Luca: “Uomini e donne che stiamo selezionando, la Puglia sarà protagonista”, promette.

“Quella che è stata l'esperienza in Sicilia, che oggi ha portato Sud Chiama Nord ad essere il primo movimento politico in Sicilia, ci mette nelle condizioni di poter replicare negli altri territori un'esperienza matura – conclude De Luca - Siamo quella leva che può scardinare il sistema”.