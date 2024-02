Stallo sulle commissioni in Regione, eletti solo i presidenti di opposizione: alle Riforme istituzionali c'è Splendido

Il consigliere regionale foggiano della Lega Joseph Splendido è stato eletto all’unanimità presidente della VII Commissione Riforme istituzionali del Consiglio regionale della Puglia.

Si tratta dell’unica presidenza di una commissione consiliare permanente che spetta all’opposizione, insieme alla commissione speciale criminalità.

La minoranza ha indicato l’attuale vice commissario regionale della Lega, nomina conferita solo due giorni fa.

“Ringrazio dal profondo del cuore i colleghi consiglieri di opposizione e di maggioranza per la fiducia riposta nella mia persona. Il mio impegno come presidente della settima commissione regionale sarà infaticabile al servizio dei cittadini pugliesi – ha detto Splendido a margine dell’elezione - La soddisfazione è legata anche al fatto che il voto è stato unanime, un motivo in più per essere felice. Il mio pensiero costante ed il mio ringraziamento va agli oltre 6mila elettori di Capitanata che hanno scelto di scrivere il mio cognome sulla loro scheda elettorale, amiche ed amici che spero di rappresentare degnamente in uno a tutti i cittadini di Puglia. Ringrazio i partiti tutti ed i vertici del mio partito fino al singolo militante”.

Sono stati eletti vice presidenti Grazia Di Bari (M5S), in rappresentanza della maggioranza, e Antonio Gabellone (FdI) per la minoranza. Il segretario è Francesco Paolicelli, consigliere regionale del Partito Democratico.

I componenti sono i consiglieri Fabiano Amati, Michele Mazzarano, Giuseppe Tupputi, Napoleone Cera, Massimiliano Stellato e Saverio Tammacco.

Oggi si sono insediate solo le due commissioni guidate dall’opposizione, che non si è fatta cogliere impreparata all’appuntamento. Alla presidenza della Commissione di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia è stato riconfermato Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

Impantanata, invece, la maggioranza, che non riesce a trovare la quadra. Il centrodestra ha parlato di un “ennesimo flop” che paralizza l’attività del Consiglio regionale e ha chiesto che le Commissioni consiliari siano convocate a oltranza, tutti i giorni della prossima settimana. “Questa situazione di stallo penalizza i cittadini insieme alle attività del Consiglio regionale da ormai tre mesi”.

I gruppi di centrodestra hanno indetto una conferenza stampa. “Non si può limitare l’attività del Consiglio e dei consiglieri alla convocazione delle Assemblee plenarie - ha affermato il consigliere regionale foggiano di Fratelli d’Italia Giannicola De Leonardis - le Commissioni sono importanti non solo per l’attività istruttoria nei procedimenti legislativi, ma soprattutto per le attività di confronto permesse dalle audizioni, strumento per rispondere alle esigenze vere dei cittadini”.

Ha invitato soprattutto Pd e Cinquestelle a prendersi le proprie responsabilità. “Mai successo – ha affermato – uno scandalo simile”.

La presidente del Consiglio regionale Loredana Capone ha espresso rammarico, evidenziando, però, che il Consiglio non è bloccato, visto che, a norma di Regolamento, le Commissioni hanno carattere consultivo e non deliberante.

“È evidente che la situazione che si è venuta a creare per le altre sei commissioni non ancora rinnovate è il frutto di una questione squisitamente politica che rientra nella dialettica interna alla maggioranza – ha detto la presidente Capone -. Mi auguro che al più presto si trovi un'intesa. Nello stesso tempo voglio rassicurare i cittadini che non c'è alcun blocco del Consiglio. Il 27 febbraio prossimo sarà convocato il Consiglio regionale con in discussione le proposte di legge. Voglio precisare che il nostro Statuto riconosce dei contrappesi, prevedendo in caso di urgenza la discussione delle leggi direttamente in Consiglio. Come è noto, le commissioni hanno carattere consultivo. In ogni caso, per l'importanza riconosciuta ai nostri organismi istituzionali, chiedo a tutti massima responsabilità".