Clemente entra nella Commissione d'inchiesta sulle mafie in Puglia: in Regione focus sullo scioglimento del Comune di Foggia

Il consigliere regionale dei Popolari con Emiliano Sergio Clemente è entrato a far parte della Commissione regionale di studio e d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, presieduta dal consigliere Renato Perrini.

L’appartenenza allo speciale organismo legalitario di contrasto alle mafie del Consiglio regionale pugliese si aggiunge al suo ruolo di segretario della presidenza del Consiglio e di componente della Commissione Sviluppo economico e della Commissione Politiche comunitarie, Lavoro e Formazione professionale.

Nel suo nuovo incarico, il consigliere Clemente, eletto in Capitanata, alla luce anche del drammatico momento che sta vivendo il Comune di Foggia sciolto per infiltrazioni mafiose e alla persistenza di fenomeni mafiosi nel resto del territorio pugliese, ha subito chiesto al presidente Perrini di convocare per lunedì 11 ottobre, nella seduta della Commissione, le maggiori associazioni nazionali impegnate sul fronte della legalità, da Libera con la presenza di don Luigi Ciotti a Ultimi con don Aniello Manganiello. Convocato anche l’ingegnere foggiano Pippo Cavaliere, ex presidente della Fondazione Antiusura Buon Samaritano di Foggia, in qualità di membro, appena nominato dalla ministra Luciana Lamorgese, del Comitato di solidarietà nazionale antiracket e antiusura.

"È mio intendimento lavorare sin da subito allo studio e alla ricognizione dei fenomeni mafiosi in Puglia, per mettere subito in agenda azioni e iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza in tutta la regione - afferma il consigliere Sergio Clemente - La relazione prefettizia di scioglimento del Comune di Foggia ha fornito illuminanti elementi di indagine su cui la Commissione regionale di studio e inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata può porre ancora l’attenzione, affinché i mesi di commissariamento possano far emergere altre ombre e altre storture della vita pubblica".