La Puglia al voto: 3,5 milioni di elettori chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione, seggi aperti dalle 7

Sono partite questa mattina alle 7 le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del nuovo presidente in Puglia. Ventinove liste, otto candidati per la poltrona più ambita, più di 1300 aspiranti consiglieri regionali per 50 componenti. 3.565-064 gli aventi diritto al voto in 4026 circoscrizioni.

Si sfidano Michele Emiliano, Raffaele Fitto, Antonella Laricchia, Ivan Scalfarotto, Mario Conca, Pierfranco Bruni, Nicola Cesaria e Andrea D'Agosto. Vince chi prende un voto in più degli avversari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La soglia di sbarramento per le singole liste è del 4%, dell'8% per le coalizioni. E' possibile il voto disgiunto e per la prima volta è in vigore la doppia preferenza di genere.