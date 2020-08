Regionali Puglia: circa 200 candidati in provincia di Foggia, le donne in campo sono 83 e i candidati presidente otto

Otto candidati presidente. Ventotto liste nella circoscrizione di Foggia, manca quella di Riconquistare L'Italia di Andrea D'Agosto. Gli altri avversari di Michele Emiliano, in campo con quindici liste e di Raffaele Fitto con cinque, sono Nicola Cesaria con 'Ambiente, Lavoro e Costituzione' a trazione Prc, Pierfranco Bruni per la fiamma Tricolore e 'Cittadini Pugliesi' di Mario Conca. Tre liste per Ivan Scalfarotto, appena quattro i candidati in Capitanata in quella che porta il suo nome. Due liste per Antonella Laricchia del Movimento 5 Stelle, sette e non otto i candidati di Puglia Futura.

Novantotto gli aspiranti consiglieri regionali di cui 45 donne in provincia di Foggia per Michele Emiliano, molti dei quali sono candidati anche in altre circoscrizioni, quaranta e tredici donne quelli a sostegno di Raffaele Fitto, quindici di cui sette donne per Antonella Laricchia, venti di cui nove quote rosa per Ivan Scalfarotto, otto (due donne) per Mario Conca, per Pierfranco Bruni (tre donne) e Nicola Cesaria (quattro donne). Nessuno per Andrea D'Agosto.

Le liste del candidato presidente Michele Emiliano

SENSO CIVICO - Filippo Barbano, Angelica D'Aprile, Francesco Disanto, Luigi Giorgione detto Gino, Giuseppe Lonigro detto Pino, Marella Reitani, Francesco Sderlenga, Giuseppina Sementino

PARTITO DEMOCRATICO - Francesco Paolo Campo, Teresa Cicolella, Isabella Damiani, Guido De Rossi, Antonella Leccese, Matteo Masciale, Anna Rita Palmieri, Raffaele Piemontese

ITALIA IN COMUNE - Costanzo Cascavilla, Mara Ghezza, Danida Mansolillo, Paolo Prudente, Michele Romano, Sabrina Rosito, Innocenza Anna Starace, Rosario Cusmai

CON - Patrizia Lusi, Pierluigi Lopalco, Denny Pascarella, Antonio Tutolo, Rino Pezzano, Rossella Giovanditti, Lucia Trigiani, Sabrina Di Carlo

EMILIANO SINDACO DI PUGLIA - Angelo Carboni, Ernesto Cicchetti, Alessandro Mariani, Francesco Marino, Giovanni Savino, Maria Felicia Ciuffreda, Stefania Fariello, Barbara Massaro

POPOLARI CON EMILIANO - Clemente Sergio, Squarcella Antonio, Caivano Virgilio, Di Lernia Claudio, Demaio Antonio, Trotta Anna, Coppola Ilenia, De Peppo Antonietta

PARTITO ANIMALISTA - Buttiglione Michele, Augelli Alessandra, Famiglietti Ciro, Paciulli Anna Maria, Palumbo Patrik, Di Carluccio Pasquale, Bruno Annunziata

PARTITO DEL SUD - Dell’Edera Michele, Stefania Fernando, Bracale Anna, Granata Consiglia

DC PUGLIA - Recchia Anna, Rotondo Laura, De Leonardis Massimo, De Leonardis Giovanni

SINISTRA ALTERNATIVA - Ciavarella Antonietta, Porfido Nicola, Fusco Maria Ornella, Carbonara Francesco, Del Zio Federica

PUGLIA SOLIDALE VERDE - Noemi Luna Carmeno, Virginia Carducci, Pasquale Mastracchio, Vincenzo Berardi, Giulio Scapato, Lucia Specchio, Brigida Villani

PENSIONATI E INVALIDI - Corallo Francesco, Ungaro Rosa, Calabretti Davide, Di Stasi Angela, Troccoli Pietro, Pomponio Antonia, Luiso Pietro, Tetro Giovanni

I LIBERALI - Mennella Massimiliano Domenico, Cicerale Giuseppina Maria Giustina, Cantatore Angela Maria Pia, Panico Luigia, Iannucci Gianluca

PARTITO PENSIERO E AZIONE - Contini Rosario, Brancato Bruno, Lanotte Giovanna, Raimo Spartaco, Di Corato Nicola

SUD INDIPENDENTE - Rinella Arcangela, Gadaleta Rosa, Calabrese Massimo, Guacci Antonio

Le liste del candidato presidente Raffaele Fitto

FRATELLI D'ITALIA - Francesco D'Emilio, Bruno Longo, Giovanni De Leonardis detto Giannicola, Raffaele Castriotta detto Lello, Nunzia Canistro, Lucia Rita De Lallo, Giuseppe Pica, Antonio Giannatempo

FORZA ITALIA - Barbara Matera, Napoleone cera detto Napi o Napy, Mattea Anna Demonte, Leonardo Di Gioia, Lorena Di Salvia, Giuseppina Falcone, Giacomo Diego detto Giandiego Gatta, Valeria Russo

LEGA - Costanzo Di Iorio, Maddalena Di Natale detta Madda, Luigi Miranda, Marianna Pia Natale, Cristiano Romani, Joseph Splendido, Camilla Tavaglione detta Campi, Marco Giuseppe Trombetta

UNIONE DI CENTRO NUOVO PSI - Bondesan Vanni, Camporeale Marco, Di Fonso Massimiliano, Gaeta Emilio, Magnifico Pina, Mangiacotti Giuseppe, Russo Paolo, Tancredi Antonio

LA PUGLIA DOMANI - Casoria Alberto, Dell'Erba Paolo, Fallucchi Anna Maria, Fiore Alfonso, Maffei Danilo, Petroianni Marina, Riontino Vincenzo, Troiano Donato

Le liste del candidato presidente Antonella Laricchia

MOVIMENTO 5 STELLE - Rosa Barone, Mario Dal Maso, Guglielma Lecce, Francesco Paolo Sebastiano, Grazia Manna, Luigi Domenico Lacci, Guendalina Rosaria Romito e Salvatore Biancofiore

PUGLIA FUTURA - Antonio Conte, Lucia Lenoci, Filippo Torella, Rosanna Paglialonga, Leonardo Quarticelli, Elettra Riccardi, Giuseppe Lemma

Le liste del candidato presidente Ivan Scalfarotto

ITALIA VIVA - Angela Lombardi, Bernardette Cappelletta, Saverio Cassitti, Luciano Castigliego, Chiara D'Errico, Roberto Mario Fanelli, Francesco Antonio Forte e Noemi Frattarolo

SCALFAROTTO PRESIDENTE - Marina Di Gioia, Antonello Arpaia, Elisa Corcelli e Massimo Mansi

FUTURO VERDE - Sciannimanico Federica, Biasi Giovanni, Girone Antonio, Fanelli Pietro, Cardellicchio Antonella, Cimadomo Claudio, Dipinto Giovanni, Manigrasso Fabiana, Martellotto Massimo e Laforgia Francesco

Le liste del candidato presidente Mario Conca

CITTADINI PUGLIESI - Carmela Battiante, Francesco Colella, Luigi Cucinello, Raffaele Pio De Vita, Francesco Mangiacotti, Francesco Scanzano, Matteo Tricarico, Maria Anna Vitulano

Le liste del candidato presidente Nicola Cesaria

LAVORO, AMBIENTE, COSTITUZIONE - Eustachio Caputo, Maria Rosaria Devitofrancesco, Giovanni Palumbo, Savino Franzi, Elena Rosa Porcelli, Giacinto Soccio detto Antonello, Isabella Spadavecchia, Loredana Lucrezia Savino

Le liste del candidato presidente Pierfranco Bruni

FIAMMA TRICOLORE - Bruni Pierfranco, Mazzotta Maria Lucia, Romano Eliano, Zapparata Alma, La Rocca Solidea, Guido Raffaele, Melissano Dario, Rottola Enrico

Le liste del candidato presidente Andrea D'Agosto

RICONQUISTARE L'ITALIA

Nella circoscrizione di Foggia non è stata presentata alcuna lista