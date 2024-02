Cera sceglie il civismo e fonda un nuovo movimento: da San Severo parte l'avventura di ‘Pop’

Per il momento, resta nel gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, ma Napoleone Cera, dopo l’autosospensione dal partito e le divergenze con i suoi vertici, ha già fondato un nuovo movimento civico. Si chiama Pop, acronimo di persone, opportunità e partecipazione, e promette di “rivoluzionare il modo di fare politica”.

Ha riempito la sala del Convento dei Cappuccini di San Severo per la presentazione ufficiale del laboratorio. Un logo accattivante, dai colori vivaci, e un claim che strizza l’occhio ai giovani e ai disaffezionati alla politica (“Chi ha detto che la politica è noiosa!”) accompagnano la nuova avventura del consigliere regionale.

Pop “è la nostra bussola, la stella che ci guida verso un modo nuovo di fare politica, una politica fatta di cuore, impegno e condivisione”, ha detto nel suo discorso, parlando di un sogno che si realizza.

La scelta di San Severo non è stata casuale: “Questa città, ricca di storia, cultura e vitalità, rappresenta il cuore pulsante di ciò che vogliamo raggiungere: un luogo dove la partecipazione diventa la linfa vitale della comunità – ha proseguito Cera - Pop mira a creare un dialogo aperto e costruttivo tra i cittadini e le istituzioni, ponendo le basi per un futuro in cui ogni voce conta e ogni idea può diventare realtà. In un mondo che spesso sembra diviso e incerto, dove le voci della comunità rischiano di essere sovrastate dal clamore di pochi, Pop nasce come un faro di speranza, un invito a credere che un altro modo di fare politica non solo è possibile, ma è già in atto", ha aggiunto Cera.

San Severo è uno dei maggiori centri chiamati al voto a giugno. Da qui l’appello all'azione per tutti i cittadini: "La presentazione di Pop a San Severo è un invito aperto a tutti i cittadini, un appello alla partecipazione attiva. È un'opportunità per ascoltare ed essere ascoltati, per condividere idee e visioni, per collaborare in progetti che possono trasformare la nostra città in un modello di innovazione sociale e di sviluppo sostenibile".

Il movimento politico intende radicarsi anche in altri comuni che torneranno alle urne quest’anno e guarda già alle Regionali del 2025.