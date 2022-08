Il commercialista Borgese candidato con 'Noi di Centro' di Mastella

La formazione politica Noi di Centro-Mastella anche in Capitanata schiera i suoi candidati in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Il commercialista e consulente finanziario foggiano Francesco Borgese, è l'elemento di punta in provincia per la competizione alla Camera con il doppio inserimento al collegio uninominale Foggia 1 e come capolista del collegio plurinominale Puglia 1 (Foggia-Bat). “Sono molto felice della fiducia che Clemente Mastella e il suo Movimento hanno riposto nella mia persona – ha dichiarato subito il professionista – che ora sono pronto a ricambiare con un impegno concreto che possa andare anche oltre la campagna elettorale. Daremo grande valore alle competenze senza fare promesse e annunci a effetto, e quindi questi saranno i giorni in cui parleremo di temi fondamentali per il territorio, partendo dallo sviluppo e finendo alla sicurezza, passando per una lunga serie di questioni che devono essere affrontare dal nuovo Parlamento”.

Le tracce di lavoro sono quindi già disegnate, in attesa della presentazione del programma elettorale ufficiale di Noi di Centro che Clemente Mastella in persona presenterà domattina in Senato. “La candidatura di Borgese è un grande riconoscimento di quanto siamo riusciti a creare negli ultimi mesi a Foggia – ha commentato Nicola Campagna, coordinatore cittadino dei Popolari Pugliesi – con un gruppo di lavoro che da oggi certamente si metterà al lavoro per sostenerlo in questo percorso che non sarà facile ma siamo certi porterà a importanti soddisfazioni”.