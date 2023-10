Politica foggiana in lutto: morto per un malore improvviso Sabino Colangelo

Politica foggiana il lutto: è morto improvvisamente Sabino Colangelo, storico ex dirigente del Partito Comunista Italiano che ha segnato gli ultimi trent'anni della storia del centrosinistra in città. Consigliere e assessore regionale, ha ricoperto il ruolo di vicesindaco durante la consiliatura targata Orazio Ciliberti. Fu anche presidente del gruppo consiliare del PCI in Provincia. Negli ultimi anni era stato vicino ad Articolo Uno.

"Sempre al servizio dei cittadini con onestà e competenza" il commento di Donato. "Addio anche a Sabino Colangelo. Foggia e la Puglia perdono un combattente per la democrazia e la giustizia sociale. Ed io perdo un amico di vecchia data, quando Foggia era ancora la provincia di Di Vittorio. Buon cammino!" scrive Pasquale. "Se n'è andato un gentiluomo. Moderno e antico allo stesso tempo. Perdiamo un archivio di memoria, di saggezza e di intelligenza" il ricordo sui social di Giulio.

La notizia ha fatto immediatamente il giro delle chat di partiti ed esponenti politici. Sabino Colangelo era ufficialmente fuori dalla competizione elettorale ma era ugualmente vicino al campo largo progressista. Per il "supporto e la stima", alcuni giorni fa aveva ricevuto pubblicamente i ringraziamenti della candidata al Consiglio comunale nella lista 'Tempi Nuovi', durante l'inaugurazione del comitato elettorale di Carmela Russo.