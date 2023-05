E' morto Lucio Ventura, l'ultimo presidente del Consiglio comunale di Foggia

Lucio Rosario Ventura, politico di lungo corso di Foggia e ultimo presidente del Consiglio comunale prima delle dimissioni dell'ex sindaco Franco Landella, è deceduto oggi 1 maggio 2023 per una malattia. Ex Puglia Prima di Tutto con 677 voti alle Comunali 2014, l'ultima volta fu eletto consigliere comunale con la casacca di Destinazione Comune, nel 2019, quando incassò 627 preferenze, secondo della lista dietro Francesco Morese e davanti ad Anna Paola Giuliani.

E' stata proprio l'ex assessore comunale alla Cultura di Foggia, la prima persona ad esprimere pubblicamente il suo dolore, su Facebook, per la dipartita di Lucio Ventura: "Sono ferma a cinque minuti fa, sono ferma alla telefonata della mia amica che con le sue parole, da sempre, trasferisce buon umore, allegria, affetto e tanto altro. Sono ferma alle tue lacrime alle quali si sono mescolate le mie. Immobile, sospesa, sono ferma perché Lucio si è fermato, per sempre. Vorrei essere con te Mariolina Santovito, noi quattro, noi che anche il silenzio le parole non le esaurivamo mai. A Dio, zio Lucio...ti vorrò bene, per sempre".

Chi ha speso parole di affetto nei confronti di Ventura, è stata Mariolina Santovito: "Mi hai conosciuta ragazzina, eri il "criaturo" della mia mamma. Quanti anni avete condiviso insieme in quegli uffici dell'ex Inam? Una vita! E una vita poi è cominciata con il nostro ..prima trinomio ...poi binomio. Lucio Ventura eri e sarai sempre il mio fratellone, lo zio, il padre, l'amico saggio, il confessore, il faro, l'ancora, ogni mia azione porterà i tuoi insegnamenti, il tuo infinito affetto e la tua dolce ironia. Avevo 2 fratelli...ora mi mancherete come l'aria che respiro. Sarai eternamente con me zio Lucio caro e proteggimi da lassù così come hai sempre fatto. Ti voglio bene".