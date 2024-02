Riecco Marialuisa Faro, l'ex cinquestelle dimaiana porta 'Sud chiama Nord' in Capitanata

Dopo le Politiche 2022 si era defilata dalla scena e si era concentrata sulla formazione e la famiglia, oggi Marialuisa Faro torna in pista e segue l’amica Laura Castelli nel movimento di Cateno De Luca, Sud chiama Nord.

Deputata nella XVIII legislatura, dal 2018 al 2022, eletta con il M5S e poi passata nel movimento di Luigi Di Maio, Impegno Civico, è vice presidente del circolo Legambiente di San Nicandro Garganico.

Con la sua adesione al movimento meridionalista, nasce il comitato di Sud chiama Nord in provincia di Foggia

“Il mio ingresso in Sud chiama Nord nasce da una lunga riflessione, dopo una pausa personale in cui sono diventata mamma. E, oggi più che mai, posso ancora dare il mio contributo politico e tecnico ad un partito che ha una visione lungimirante con particolare riguardo al tema degli enti locali – dichiara Marialuisa Faro -. I comuni sono gli enti più prossimi ai cittadini e devono avere l’autonomia di poter prendere le decisioni migliori per il proprio territorio. Il mio impegno non è sconosciuto, sia con i comuni della provincia di Foggia sia nell’ambito turistico, sono stata una sentinella per entrambi nel momento più difficile che si stava attraversando durante il Covid. E oggi, con Cateno De Luca e Laura Castelli, posso continuare a dare il mio contributo, in un partito nuovo, che si sta organizzando bene e che da oggi a qualche anno sono sicura porterà a grandi risultati”.

Sarà lei a lavorare al radicamento sul territorio del movimento politico fondato quasi due anni fa.

“L’entusiasmo cresce sempre di più, accogliamo a braccia aperte Marialuisa Faro. Abbiamo lavorato fianco a fianco nella scorsa legislatura, una persona magnifica pronta a spendersi con tanta passione e competenza. Marialuisa su tematiche come turismo e Pmi ha portato avanti un lavoro minuzioso in parlamento. In Puglia, inoltre, anche grazie al suo arrivo, Sud chiama Nord cresce e si radica sempre di più”, afferma l’ex vice ministro Laura Castelli, da un mese presidente di Sud chiama Nord.

“Diamo il benvenuto a Marialuisa, la comunità di Sud chiama Nord è felice di arricchirsi di personalità che nel corso degli anni hanno mostrato competenza – è il benvenuto del leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca -. L’ennesima adesione che ci inorgoglisce e che dimostra chiaramente che il progetto nazionale è decollato. La campagna tesseramenti sta andando alla grande, ancora qualche giorno e avremo i dati finali, ma saranno numeri sorprendenti. E, nel frattempo, stiamo preparando l’assemblea nazionale del 2 e 3 marzo che si svolgerà a Taormina”.